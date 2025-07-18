Jadwal Perempatfinal Japan Open 2025: 3 Wakil Indonesia Incar Tiket Semifinal!

TOKYO – Turnamen bulu tangkis Japan Open 2025 telah memasuki babak perempatfinal dan akan dimainkan hari ini, Jumat (18/7/2025). Dalam babak perempatfinal itu, Indonesia masih memiliki 3 wakil, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Putri Kusuma Wardani, dan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Menariknya, ketiga wakil Indonesia itu berstatus kuda hitam. Sebab sejak awal mereka bukan unggulan, namun nyatanya sampai saat ini ketiga wakil Tanah Air tersebut masih bertahan dan bakal berjuang meraih tiket semifinal.

1. Fajar/Fikri Lawan Unggulan Pertama

Fajar/Fikri memang memiliki pengalaman, namun bersama pasangan sebelumnya. Japan Open 2025 menjadi debut Fajar dan Fikri sebagai pasangan baru.

Menariknya, permainan Fajar/Fikri mampu menyulitkan lawan-lawan mereka sebelumnya di babak 32 dan 16 besar. Kini akankah lawan Fajar/Fikri akan kebingungan lagi?

Satu hal yang pasti, lawan Fajar/Fikri kali ini berbeda. Mereka akan melawan unggulan pertama ganda putra Japan Open 2025, yakni pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

2. Putri KW Lawan Wang Zhi Yi

Senasib dengan Fajar/Fikri, Putri Kusuma Wardani atau yang akrab disapa Putri KW, dipastikan berjumpa unggulan tunggal putri di babak perempatfinal. Tepatnya ia melawan unggulan kedua dari China, Wang Zhi Yi di turnamen super 750 tersebut.

Kabar buruknya, Putri KW tak pernah menang dari Wang Zhi Yi dari lima pertemuan mereka. Pertemuan terakhir terjadi di babak 32 besar Badminton Asia Championships 2025 pada April 2025 lalu dan Putri KW kalah 22-20, 16-21, dan 12-21.