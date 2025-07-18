Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Perempatfinal Japan Open 2025: 3 Wakil Indonesia Incar Tiket Semifinal!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |06:48 WIB
Jadwal Perempatfinal Japan Open 2025: 3 Wakil Indonesia Incar Tiket Semifinal!
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Turnamen bulu tangkis Japan Open 2025 telah memasuki babak perempatfinal dan akan dimainkan hari ini, Jumat (18/7/2025). Dalam babak perempatfinal itu, Indonesia masih memiliki 3 wakil, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Putri Kusuma Wardani, dan Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Menariknya, ketiga wakil Indonesia itu berstatus kuda hitam. Sebab sejak awal mereka bukan unggulan, namun nyatanya sampai saat ini ketiga wakil Tanah Air tersebut masih bertahan dan bakal berjuang meraih tiket semifinal.

1. Fajar/Fikri Lawan Unggulan Pertama

Fajar/Fikri memang memiliki pengalaman, namun bersama pasangan sebelumnya. Japan Open 2025 menjadi debut Fajar dan Fikri sebagai pasangan baru.

Menariknya, permainan Fajar/Fikri mampu menyulitkan lawan-lawan mereka sebelumnya di babak 32 dan 16 besar. Kini akankah lawan Fajar/Fikri akan kebingungan lagi?

Satu hal yang pasti, lawan Fajar/Fikri kali ini berbeda. Mereka akan melawan unggulan pertama ganda putra Japan Open 2025, yakni pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

2. Putri KW Lawan Wang Zhi Yi

Senasib dengan Fajar/Fikri, Putri Kusuma Wardani atau yang akrab disapa Putri KW, dipastikan berjumpa unggulan tunggal putri di babak perempatfinal. Tepatnya ia melawan unggulan kedua dari China, Wang Zhi Yi di turnamen super 750 tersebut.

Kabar buruknya, Putri KW tak pernah menang dari Wang Zhi Yi dari lima pertemuan mereka. Pertemuan terakhir terjadi di babak 32 besar Badminton Asia Championships 2025 pada April 2025 lalu dan Putri KW kalah 22-20, 16-21, dan 12-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement