HOME SPORTS NETTING

Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |04:52 WIB
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
Simak kisah sedih petenis cantik India Radhika Yadav yang tewas ditembak sang ayah (Foto: Instagram)
KISAH sedih yang menimpa petenis cantik Radhika Yadav menarik untuk diulas. Sebab, sang atlet cantik tewas ditembak ayahnya lantaran hinaan tetangga.

Warga Gurugram, India, dihebohkan dengan kematian Radhika pada Kamis 10 Juli 2025. Perempuan berusia 25 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya.

1. Tewas Ditembak

ilustrasi tembak/senpi

Tiga butir peluru bersarang di tubuh Radhika. Ia meregang nyawa setelah ditembak sang ayah yang bernama Deepak Yadav. Pelaku bahkan melepaskan hingga lima kali tembakan ke arah putrinya.

Peluru-peluru itu menembus bagian pinggang Radhika dari depan ke belakang. Korban tutup usia karena kehabisan darah.

Ironisnya, aksi itu dilakukan Deepak saat Radhika tengah memasak sarapan untuknya. Kerabat sempat berusaha membawa korban ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong.

2. Sering Diejek

Dilansir dari NDTimes, Rabu (15/7/2025), Deepak mengaku motifnya membunuh korban karena sakit hati diejek tetangga. Pria berusia 49 tahun itu malu karena sering dinilai sebagai beban untuk Radhika.

Deepak merupakan bekas pegawai bank. Namun, ia telah lama menganggur dan kadang bekerja serabutan dengan kerabatnya yang bernama Kuldeep.

 

