HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Akhirnya Comeback, Alwi Farhan Ikut Senang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |14:38 WIB
Anthony Ginting Akhirnya Comeback, Alwi Farhan Ikut Senang
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan senang bukan main seniornya, Anthony Sinisuka Ginting bakal comeback di turnamen bulu tangkis, yakni Japan Open dan China Open 2025. Sebelumnya, Anthony sempat absen lama karena mengalami cedera.

Sebagaimana diketahui, Ginting absen cukup lama dari lapangan karena cedes bahu. Ia harus menepi dari lapangan selama kurang lebih enam bulan untuk menjalani pemulihan.

1. Antusias Sambut Anthony Ginting

Kembalinya sang peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 disambut baik oleh rekannya Alwi. Menurut Alwi, kehadiran Ginting bisa menambah kekuatan Indonesia di China dan Japan Open 2025.

"Senang a Ginting bisa balik lagi. Dia bagus buat saya, tunggal putra Indonesia dan buat kekuatan Indonesia juga," ucap Alwi saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Selain itu, Alwi mengungkapkan dengan hadirnya Ginting sebagai rekan di pelatnas memberi keuntungan tersendiri. Tak hanya beban yang terbagi, tetapi ia juga bisa memiliki teman sharing di turnamen.

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

"Kalau sendiri iya gitu (bebannya sendiri), terus enggak ada teman latihan (di turnamen). Kalau ada pasti senang lah ada yang bisa sharing-sharing juga," kata Alwi.

2. Persaingan Makin Sengit

Sementara itu, kehadiran Ginting membuat persaingan di tunggal putra Indonesia bertambah sengit. Hal ini juga yang membuat Alwi merasa senang karena memiliki teman sparring yang kuat.

 

Halaman:
1 2
