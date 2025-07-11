Sadar Dijagokan di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Bilang Begini

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez sadar banyak orang menjagokan dirinya di balapan MotoGP Jerman 2025. Menariknya hal itu tak menjadi beban untuk Marquez, malahan ia semakin bersemangat untuk berusaha dan memberikan segalanya.

Ya, Marquez dan para pembalap lain akan memasuki seri balapan ke-11 MotoGP 2025 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman. Seri tersebut akan dimulai pada 11–13 Juli 2025.

1. Siap Maksimal

Marc Marquez mengatakan selalu bersemangat saat akan turun balapan. Untuk itu, dia akan berusaha tampil konsisten dalam balapan nanti agar dapat meraih hasil maksimal meskipun harus berjuang habis-habisan.

"Setiap kali kami datang ke Sachsenring, ekspektasinya tinggi. Dan, tentu saja, saya akan berusaha, saya akan berusaha memberikan segalanya," ucap Marc Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (11/7/2025).

"Dan berusaha mengerahkan segenap kemampuan saya untuk berjuang meraih kemenangan," lanjut rider berpaspor Spanyol itu.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

2. Hal-Hal yang Dikhawatirkan

Pembalap asal Spanyol itu menegaskan hal paling terpenting adalah bisa beradaptasi dengan karakteristik dari lintasan nanti. Dia pun harus siap dengan faktor cuaca yang mungkin berubah-ubah dalam laga nanti.

"Di saat yang sama, saya perlu memahami kondisi trek. Saya harus memahami ramalan cuaca yang akan kami hadapi, dan saya harus memahami situasi kejuaraan, yang terpenting," sambung Marquez.