Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masih Cedera, Alex Marquez Siap Tempur di MotoGP Jerman 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |14:16 WIB
Masih Cedera, Alex Marquez Siap Tempur di MotoGP Jerman 2025
Alex Marquez siap tempur di MotoGP Jerman 2025 sekalipun tangan kirinya belum pulih benar dari cedera (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Alex Marquez siap tempur di MotoGP Jerman 2025 sekalipun tangan kirinya belum pulih benar dari cedera. Pembalap tim Gresini Racing itu sedikit bersyukur yang mengalami masalah bukan tangan kanan!

Adik dari Marc Marquez itu mengalami kecelakaan setelah kontak dengan Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Belanda 2025 di Sirkuit TT Assen, Assen, 29 Juni silam. Akibatnya, ia menderita patah tulang metacarpal di tangan kirinya.

Alex Marquez alami patah tulang usai MotoGP Belanda 2025 (Foto: Instagram/@gresiniracing)
Alex Marquez alami patah tulang usai MotoGP Belanda 2025 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Cedera itu memaksa Alex Marquez naik meja operasi di Spanyol pada keesokan harinya. Ia cukup beruntung karena jarak dengan balapan berikutnya, MotoGP Jerman 2025, ada dua pekan.

1. Fit untuk Balapan

Usai menjalani pemeriksaan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Kamis 10 Juli 2025, kondisi Alex Marquez dinilai fit untuk balapan. Ia mengaku tidak pernah memaksa untuk dapat izin berlomba.

"Yah, kalau saya di sini, itu karena saya merasa siap untuk berkompetisi. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan mempertimbangkannya," kata Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat (11/7/2025).

“Andai tangan kanan saya (yang cedera), saya bahkan tidak akan di sini untuk uji coba, karena pada akhirnya, pengereman itu melibatkan banyak hal,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176226/luca_marini-pcIV_large.jpg
Optimistis Tatap MotoGP 2026, Luca Marini Sesumbar Honda Bakal Bangkit dan Siap Targetkan Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176207/marc_marquez-AhFp_large.jpg
Rumor Panas: Marc Marquez Diprediksi Kembali ke Honda pada MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176186/alex_marquez_dan_marc_marquez-384p_large.jpg
Kesal Marc Marquez Terlalu Jago di MotoGP 2025, Alex Marquez: Musim Sempurna pun Tak Cukup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176114/marco_bezzecchi_tetap_optimistis_dapat_merebut_posisi_tiga_di_klasemen_akhir_motogp_2025-KMpu_large.jpg
Gagal Finis Usai Tabrak Marc Marquez di Sirkuit Mandalika, Marco Bezzecchi Tetap Optimistis Rebut Posisi 3 Klasemen MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176113/francesco_bagnaia_mengaku_sempat_khawatir_saat_berhubungan_dengan_marc_marquez_sebagai_rekan_setim_di_ducati_lenovo_pada_motogp_2025-3XvJ_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Khawatir Berhubungan dengan Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176150/marc_marquez-WFad_large.jpg
Alex Marquez Gambarkan Ganasnya Marc Marquez: Sekalipun Jalani Musim Sempurna, Takkan Mungkin Kalahkannya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement