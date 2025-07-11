Masih Cedera, Alex Marquez Siap Tempur di MotoGP Jerman 2025

Alex Marquez siap tempur di MotoGP Jerman 2025 sekalipun tangan kirinya belum pulih benar dari cedera (Foto: Instagram/@alexmarquez73)

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Alex Marquez siap tempur di MotoGP Jerman 2025 sekalipun tangan kirinya belum pulih benar dari cedera. Pembalap tim Gresini Racing itu sedikit bersyukur yang mengalami masalah bukan tangan kanan!

Adik dari Marc Marquez itu mengalami kecelakaan setelah kontak dengan Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Belanda 2025 di Sirkuit TT Assen, Assen, 29 Juni silam. Akibatnya, ia menderita patah tulang metacarpal di tangan kirinya.

Alex Marquez alami patah tulang usai MotoGP Belanda 2025 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Cedera itu memaksa Alex Marquez naik meja operasi di Spanyol pada keesokan harinya. Ia cukup beruntung karena jarak dengan balapan berikutnya, MotoGP Jerman 2025, ada dua pekan.

1. Fit untuk Balapan

Usai menjalani pemeriksaan di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Kamis 10 Juli 2025, kondisi Alex Marquez dinilai fit untuk balapan. Ia mengaku tidak pernah memaksa untuk dapat izin berlomba.

"Yah, kalau saya di sini, itu karena saya merasa siap untuk berkompetisi. Kalau tidak, saya bahkan tidak akan mempertimbangkannya," kata Alex Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat (11/7/2025).

“Andai tangan kanan saya (yang cedera), saya bahkan tidak akan di sini untuk uji coba, karena pada akhirnya, pengereman itu melibatkan banyak hal,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.