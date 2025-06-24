Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sambangi Indonesia, Pebulu Tangkis Dunia Choi Sol-gyu/Goh V Shem Hadapi Sabar/Reza!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |01:18 WIB
Sambangi Indonesia, Pebulu Tangkis Dunia Choi Sol-gyu/Goh V Shem Hadapi Sabar/Reza!
Choi Sol-gyu dan Goh V Shem menyambangi Indonesia akhir pekan lalu (Foto: NOLOOK Badminton)
TANGERANG – Choi Sol-gyu dan Goh V Shem menyambangi Indonesia akhir pekan lalu. Mantan pebulu tangkis dunia itu bermain dalam laga ekshibisi melawan Sabar Karyama Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Laga tersebut berlangsung di Living World Alam Sutera, Tangerang, Sabtu 21 Juni 2025. Pertandingan tersebut digelar dalam rangkaian turnamen NOLOOK x FELET Competition 2025 pada 21–22 Juni.

1. Sajian Utama

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Aksi Choi/Goh melawan Sabar/Reza menjadi sajian utama di NOLOOK X FELET COMPETITION 2025. Ajang ini diikuti oleh 320 pasangan ganda campuran yang dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu newbie, beginner, dan intermediate.

Para bintang bulu tangkis dunia ini juga melakukan sesi meet and greet. Kegiatan ini kemudian disambut baik oleh Goh, sebagai salah satu pemain yang mengikuti laga eksibisi.

"Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari NOLOOK x FELET Competition 2025 ini, karena membawa semangat positif untuk membangun komunitas bulu tangkis yang lebih besar," ucap Goh dalam keterangan pers, Selasa (24/6/2025).

"Saya percaya fasilitas seperti NOLOOK Badminton dapat menjadi rumah baru bagi banyak talenta muda di Indonesia untuk berkembang dan bersinar di masa depan," tutur pria berpaspor Malaysia itu.

 

