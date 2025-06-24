Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Austria 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |18:54 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Austria 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Austria 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Gelora persaingan Formula 1 kembali hadir minggu ini. Kali ini, para pembalap terbaik dunia akan memacu jet darat mereka di tengah panorama menawan Pegunungan Alpen dalam ajang Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025. Saksikan seluruh rangkaian balapnya langsung di VISION+ dengan klik di sini

Kombinasi ini menjanjikan aksi salip-menyalip yang seru dan duel taktis yang mendebarkan sejak sesi latihan hingga garis finis. Jangan lewatkan momen-momen krusial yang bisa menentukan arah klasemen musim ini. Simak jadwal siaran Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025 di VISION+:

Start balapan F1 GP Monaco 2025 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Monaco 2025 (Foto: X/@F1)

Jumat, 27 Juni 2025

18:25 WIB: Practice 1

21:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 28 Juni 2025

08:10 WIB: The F1 Show (Tayang Tunda)

17:25 WIB: Practice 3

20:15 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 29 Juni 2025

18:30 WIB: Grand Prix Sunday

19:55 WIB: Main Race

22:00 WIB: Chequered Flag

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement