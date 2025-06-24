JAKARTA - Gelora persaingan Formula 1 kembali hadir minggu ini. Kali ini, para pembalap terbaik dunia akan memacu jet darat mereka di tengah panorama menawan Pegunungan Alpen dalam ajang Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025. Saksikan seluruh rangkaian balapnya langsung di VISION+ dengan klik di sini.
Kombinasi ini menjanjikan aksi salip-menyalip yang seru dan duel taktis yang mendebarkan sejak sesi latihan hingga garis finis. Jangan lewatkan momen-momen krusial yang bisa menentukan arah klasemen musim ini. Simak jadwal siaran Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025 di VISION+:
Jumat, 27 Juni 2025
18:25 WIB: Practice 1
21:55 WIB: Practice 2
Sabtu, 28 Juni 2025
08:10 WIB: The F1 Show (Tayang Tunda)
17:25 WIB: Practice 3
20:15 WIB: Qualifying Pre Show
20:55 WIB: Qualifying
22:00 WIB: Qualifying Post Show
Minggu, 29 Juni 2025
18:30 WIB: Grand Prix Sunday
19:55 WIB: Main Race
22:00 WIB: Chequered Flag