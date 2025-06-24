Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Austria 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA - Gelora persaingan Formula 1 kembali hadir minggu ini. Kali ini, para pembalap terbaik dunia akan memacu jet darat mereka di tengah panorama menawan Pegunungan Alpen dalam ajang Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025. Saksikan seluruh rangkaian balapnya langsung di VISION+ dengan klik di sini.

Kombinasi ini menjanjikan aksi salip-menyalip yang seru dan duel taktis yang mendebarkan sejak sesi latihan hingga garis finis. Jangan lewatkan momen-momen krusial yang bisa menentukan arah klasemen musim ini. Simak jadwal siaran Formula 1: MSC Cruises Austrian Grand Prix 2025 di VISION+:

Start balapan F1 GP Monaco 2025 (Foto: X/@F1)

Jumat, 27 Juni 2025

18:25 WIB: Practice 1

21:55 WIB: Practice 2

Sabtu, 28 Juni 2025

08:10 WIB: The F1 Show (Tayang Tunda)

17:25 WIB: Practice 3

20:15 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

Minggu, 29 Juni 2025

18:30 WIB: Grand Prix Sunday

19:55 WIB: Main Race

22:00 WIB: Chequered Flag