HOME SPORTS SPORT LAIN

NOC Indonesia Diterima Jadi Anggota FIS, Jalan ke Olimpiade Musim Dingin Terbuka

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |02:16 WIB
NOC Indonesia Diterima Jadi Anggota FIS, Jalan ke Olimpiade Musim Dingin Terbuka
NOC Indonesia diterima sebagai anggota FIS (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) mendapat persetujuan untuk menjadi anggota International Ski and Snowboard Federation (FIS). Dengan begitu, jalan menuju Olimpiade Musim Dingin kian terbuka.

Kepastian tersebut tertulis dalam surat resmi FIS pada 19 Juni 2025. Itu merupakan hasil dari Kongres FIS yang digelar di Oberhofen, Swiss, pada 13 Juni 2025. 

“Mulai saat ini, Anda (NOC Indonesia) telah dapat mendaftarkan Atlet untuk seluruh kompetisi FIS, selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan,” tulis surat yang ditandatangani Presiden FIS Johan Eliasch, dikutip Senin (23/6/2025).

1. Visi Misi NOC Indonesia

Tasya Putri/Dwiki Eka di ice dance Asian Winter Games Harbin 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Anggota Komite Eksekutif (Exco) NOC Indonesia, Harry Warganegara, menjelaskan salah satu visi misi adalah mendorong semaksimal mungkin untuk aktif di olahraga musim dingin. Mereka melakukan diplomasi bersama Member IOC Zhang Hong yang juga merupakan peraih medali emas speed skating untuk membantu meningkatkan kemampuan atlet cabang olahraga musim dingin di Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmennya, Zhang menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerja sama erat dengan NOC Indonesia. Hubungan itu akan memperkuat pengembangan cabang olahraga musim dingin, termasuk speed skating, ice skating, hoki es, curling, dan ski.

Dukungan utama yang akan diberikan adalah memfasilitasi beasiswa pelatihan atlet Indonesia di universitas-universitas terkemuka di China. Lalu, lewat kerja sama ini akan memberikan akses kepada fasilitas pelatihan terbaik yang dimiliki oleh Negeri Tirai Bambu tersebut.

2. Naturalisasi

NOC Indonesia juga menegaskan tidak alergi dengan konsep narturalisasi untuk mewujudkan target lolos ke Winter Olympics berikutnya. Pasalnya, banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri maupun orang-orang berdarah Indonesia yang siap berjuang untuk Merah Putih. 

“Keanggotaan ini merupakan bagian dari strategi besar Indonesia untuk memperluas partisipasi Indonesia di olahraga global, khususnya di cabang olahraga musim dingin,” jelas Harry.

 

