HOME SPORTS SPORT LAIN

NOC Indonesia Gelar Rapat Anggota Tahunan 2025, Raja Sapta Oktohari Jadikan Momen Perkuat Komitmen Majukan Prestasi Olahraga

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |14:52 WIB
NOC Indonesia Gelar Rapat Anggota Tahunan 2025, Raja Sapta Oktohari Jadikan Momen Perkuat Komitmen Majukan Prestasi Olahraga
NOC Indonesia gelar rapat anggota tahunan 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) menggelar Rapat Anggota Tahunan 2025. Momen ini dijadikan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, sebagai momen untuk memperkuat komitmen memajukan prestasi olahraga Indonesia.

Rapat tersebut digelar NOC Indonesia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/4/2025). Sesuai dengan harapan Okto, acara ini mengusung tema 'Together for Exellence'.

noc indonesia rapat 2025 foto cikal bintang

1. Rapat Anggota Tahunan NOC Indonesia 2025

Rapat anggota tahunan kali ini resmi dibuka dengan prosesi simbolik berupa peletakan tiga medali emas Olimpiade oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najmudin, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Taufik Hidayat.

Ketiga medali tersebut merupakan kepingan asli milik Greysia Polii (perwakilan peraih medali emas di Tokyo 2020) dan medali emas milik Veddriq Leonardo (Panjat Tebing) dan Rizki Juniansyah (Angkat Besi) di Paris 2024. Tiga medali itu melambangkan tiga nilai luhur Olimpiade yakni; Friendship, Excellence, dan Respect.

2. Momentum Perkuat Komitmen Majukan Olahraga Indonesia

Okto berharap rapat anggota tahunan NOC Indonesia 2025 bisa menjadi momentum memperkuat komitmen bagi semua stakeholder yang terlibat. Apalagi, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ajang Olimpiade Los Angeles 2028

“Rapat Anggota 2025 ini adalah momen untuk memperkuat komitmen melalui semangat kebersamaan yang dibalut tema Together for Excellence,” ujar Oktohari di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

“Kita tahu, keberhasilan tidak datang dari kerja individu, melainkan dari kolaborasi. Ini bukan sekadar slogan atau semangat, tapi ini adalah komitmen bahwa kita harus bergandengan dalam perjalanan menuju prestasi tertinggi, terdekat di Olimpiade Los Angeles 2028,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
