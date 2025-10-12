Gelar Olympic Day 2025, NOC Indonesia: Olahraga Milik Semua

NOC Indonesia menggelar Olympic Day 2025 di Jakarta pada Minggu (12/10/2025) pagi WIB (Foto: NOC Indonesia)

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) menggelar Olympic Day 2025 di kawasan SCBD Weekland, Jakarta, Minggu (12/10/2025) pagi WIB. Acara ini tak digelar sesuai dengan agenda global yakni pada Juni.

Sebagai informasi, Tim Indonesia akan mengikuti Asian Youth Games 2025 di Manama, Bahrain (22–31 Oktober), Islamic Solidarity Games 2025 di Riyadh, Arab Saudi (7–21 November), dan SEA Games 2025 di Thailand (9–22 Desember). Secara global, Olympic Day diperingati setiap 23 Juni, tapi khusus 2025, KOI melalui Komisi Sports For All merayakannya pada hari ini.

1. Perayaan Semangat

Olympic Day 2025 di Jakarta (Foto: NOC Indonesia)

Selain menjadi perayaan semangat olimpianisme, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menggalang dukungan bagi para atlet Tim Indonesia yang akan berlaga di tiga ajang multievent besar menjelang akhir 2025. Olympic Day 2025 mendapatkan dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Panji Winata perwakilan Artha Graha Peduli serta Reza Rajasa selaku Ketua Panitia.

Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari mengatakan, Olympic Day merupakan perayaan semangat untuk terus bergerak, berprestasi, dan menjaga api sportivitas tetap menyala. Jadi, kegiatan itu untuk membakar semangat para atlet yang akan berkiprah dalam berbagai ajang internasional.

“Memang secara global Olympic Day dirayakan di bulan Juni, tetapi semangatnya bisa kita hidupkan kapan saja. Hari ini kita merayakannya sambil menyatukan dukungan untuk para atlet Tim Indonesia yang akan berjuang di panggung dunia,” ujar Okto di Jakarta, Minggu (12/10/2025).

“Olahraga bukan hanya milik atlet, tapi milik semua. Dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, kita bisa terus menjaga Merah Putih berkibar di pentas dunia," tambah pria berusia 50 tahun itu.