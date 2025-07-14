Advertisement
SPORT LAIN

Pengalaman Ikut Bidding, NOC Optimistis Indonesia Jadi Tuan Rumah Youth Olympic Games 2030

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |02:14 WIB
Pengalaman Ikut <i>Bidding</i>, NOC Optimistis Indonesia Jadi Tuan Rumah Youth Olympic Games 2030
NOC optimistis Indonesia jadi tuan rumah Youth Olympic Games 2030 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) optimistis dapat menjadi tuan rumah Youth Olympic Games 2030. Sang ketua umum, Raja Sapta Oktohari mengatakan, pihaknya sudah mengajukan pencalonan untuk ajang tersebut.

Youth Olympic Games sebenarnya menyerupai Olimpiade. Akan tetapi, multicabang tersebut hanya berfokus kepada kelompok demografi yang lebih muda, yakni dari usia 15-18 tahun.

1. Sangat Potensial

Raja Sapta Oktohari. Andhika Khoirul/MPI

Okto mengatakan Indonesia sangat potensial untuk menggelar Youth Olympic Games. Akan tetapi, mereka harus bersaing dengan negara lainnya, Qatar dan India.

"Kalau saya, melihat semua fasilitas, semua infrastruktur, sarana prasarana, dan pengalaman, saya sangat optimistis Indonesia pasti bisa dipercaya untuk menjadi tuan rumah Youth Olympic Games 2030," kata Okto dalam konferensi pers, dikutip Senin (14/7/2025).

Pria berusia 49 tahun itu mengakui ada prosedur yang harus dilalui Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang itu. Akan tetapi, pihaknya sudah siap karena sempat melalukan bidding Olimpiade 2032.

"Jadi, kami ikuti prosedurnya. Kami masih di dalam tahap komunikasi lebih lanjut dengan semua pihak terkait, yang paling utama Pemerintah Pusat maupun Daerah," kata Okto.

 

