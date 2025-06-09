Ganda Putra Malaysia Raih 5 Gelar di 2025, Herry IP: Di Luar Perkiraan Saya!

Herry IP tak menyangka ganda putra Malaysia bisa meraih lima gelar (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)

JAKARTA – Kepala pelatih ganda putra Malaysia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), tak menyangka anak asuhnya sudah menyabet lima gelar di BWF World Tour 2025. Ia mengaku capaian itu di luar prediksinya.

Herry langsung menunjukkan tangan dinginnya usai ditunjuk sebagai pelatih ganda putra Malaysia pada Februari 2025. Pasalnya pasangan dari Pelatnas Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) sudah berhasil mengantongi lima gelar juara sejauh ini.

1. Bukan Level Kecil

Herry IP sukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/@aaronchiatengfong)

Gelar-gelar juara itu disumbang oleh dua pasangan terbaik mereka, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Man Wei Chon Kai Wun Tee. Apiknya, semua gelar itu bukanlah turnamen level kecil.

Dengan rincian, Aaron/Soh memenangkan Kejuaraan Asia, Singapore Open (Super 750), Thailand Open (Super 500). Sementara Man/Tee menjadi juara di Indonesia Masters (Super 500) dan Malaysia Masters (Super 500).

2. Takjub

Herry sangat takjub dengan perkembangan dan hasil yang didapat ganda putra Malaysia. Apalagi, eks pelatih Pelatnas PBSI itu beum begitu lama melatih Aaron/Soh dan kawan-kawan.

"Ya jujur lah di luar perkiraan saya karena kan memang setelah saya melatih di sana satu bulan itu Maret-nya Eropa kan saya enggak pergi ya kan baru belum kelihatan tapi setelah itu Kejuaraan Asia baru kelihatannya," kata Herry di Istora Senayan, Jakarta, dikutip Senin (9/6/2025).

"Buat saya surprise juga mereka bisa adaptasi tapi tidak semua pemain itu semua bisa adaptasi ada yang cepat ada yang lambat ada yang masih belum juga ada," tambah pria berusia 62 tahun itu.

Prestasi yang didapat ganda putra Malaysia berbanding terbalik dengan Indonesia. Pasalnya sampai saat ini ganda putra Merah Putih masih nol gelar.