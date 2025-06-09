Gagal Juara, Sabar/Reza Tetap Bersyukur Jadi Runner up di Indonesia Open 2025

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani harus puas menjadi runner up di Indonesia Open 2025. Pun begitu, mereka tetap bersyukur.

Sabar/Reza gagal meraih jadi juara usai kalah dari ganda Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Duet non-Pelatnas PBSI itu kalah lewat pertarungan tiga gim dengan skor akhir 21-18, 19-21, dan 12-21.

1. Bersyukur meski Kecewa

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Selepas pertandingan, Sabar senang karena bersama Reza bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ia tetap bersyukur karena bisa menjadi finalis Indonesia Open 2025. Mengingat, ini adalah kali pertama pasangan itu sukses mencapai partai puncak di turnamen berlevel Super 1000.

“Alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, kami berdua tidak cedera apa pun. Maksudnya, Reza cederanya juga tidak parah, tidak kambuh lagi,” kata Sabar usai pertandingan, dikutip Senin (9/6/2025).

“Kami sangat bersyukur bisa menjadi finalis di Super 1000 pertama kami, terus di Indonesia juga,” sambung Boy -sapaan akrabnya.

Walau begitu, Sabar tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena belum bisa membawa medali emas untuk Indonesia. Namun ia berharap, modal ini dapat menjadi motivasi bersama Reza dalam menatap turnamen-turnamen selanjutnya.