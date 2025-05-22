Advertisement
NETTING

Begini Kondisi Kaki Siti Fadia Usai Alami Masalah di 16 Besar Malaysia Masters 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |21:59 WIB

Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR - Fans bulu tangkis Indonesia sempat dibuat khawatir dengan kondisi kaki Siti Fadia Silva Ramadhanti yang mengalami masalah di 16 besar Malaysia Masters 2025. Kabar baiknya, Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, memastikan kaki Siti Fadia baik-baik saja.

Kejutan besar dialami oleh ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Malaysia Masters 2025. Lanny/Fadia berhasil menaklukkan unggulan dua asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida di babak 16 besar turnamen tersebut.

1. Alami Masalah di Kaki

Lanny/Fadia sukses memenangkan laga tersebut dalam pertarungan tiga gim, 19-21, 21-19, 21-15. Sayangnya, kemenangan tersebut tak semulus yang dibayangkan sebab Fadia sempat mengalami masalah di dalam pertandingan tersebut.

Pada gim kedua di laga tersebut, Fadia sempat mengalami gangguan di engkel akibat salah langkah saat mengambil bola pada area depan kanan. Hal itu kemudian membuat Fadia memberi kali mendapat perawatan medis saat interval.

Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, menjelaskan bahwa Fadia saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Ia memastikan bahwa dengan kondisi tersebut, Fadia masih bisa tetap bermain di babak perempatfinal esok hari, di dua nomor yakni ganda campuran dan ganda putri. 

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)


"Fadia sedikit tidak pas gerakannya saat mengambil bola depan kanan di game 2 sehingga engkel nya sedikit terganggu, tapi bukan menjadi masalah yg besar dan tetap bisa bertanding besok," jelas Karel, dalam keterangan pers PBSI, Kamis (22/5/2025).

"Malam ini akan dilakukan pemulihan dan pada saat main akan diproteksi dengan tapping," imbuhnya.

 

