Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Semifinal Malaysia Masters 2025, Apriyani/Febi Enggan Cepat Puas

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |20:27 WIB
Tembus Semifinal Malaysia Masters 2025, Apriyani/Febi Enggan Cepat Puas
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum enggan cepat puas meski menembus semifinal Malaysia Masters 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum sukses menembus semifinal Malaysia Masters 2025 Super 500. Namun, mereka enggan cepat puas dengan pencapaian tersebut.

Apriyani/Febi yang baru berpasangan pada awal Mei 2025 sukses membuat kejutan di turnamen tersebut. Untuk pertama kalinya, mereka lolos ke semifinal dalam tiga turnamen bersama.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum (Foto: PBSI)

Pasangan beda usia itu lolos ke semifinal usai mengalahkan unggulan delapan asal Taiwan, Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun. Mereka menang dalam pertarungan tiga gim yakni 18-21, 21-16, dan 21-9, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (23/5/2025) sore WIB.

1. Menguatkan Komunikasi

Sebagai pasangan baru, Apriyani/Febi mengaku saling menguatkan komunikasi satu sama lain. Meski masih dalam tahap proses menyatukan chemistry, mereka mencoba untuk saling percaya dan mengeluarkan seluruh kemampuan.

"Yang pastinya komunikasi satu sama lain, dari pelatih juga meyakinkan kami untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan. Mau main seperti apa saja ayo keluarkan. Pada akhirnya kami bisa saling melengkapi dan Alhamdulillah bisa menang hari ini," kata Apriyani dalam keterangan pers PBSI, Jumat (23/5/2025).

"Saya dan Febi masih proses. Chemistry-kan bukan hanya sebulan dua bulan, itu kan harus dibangun setiap hari dan bukan hanya di pertandingan saja. Di latihan lumayan paling ngobrol-ngobrol biasa, sekarang sudah lumayan intens karena sekamar," tambah perempuan berusia 27 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/40/3142241/herry_iman_pierngadi-ICZ8_large.jpg
Herry IP Bawa Ganda Putra Malaysia Berjaya, Rexy Mainaky: Era Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/40/3142132/herry_iman_pierngadi-V0RU_large.jpg
Herry IP Ciptakan All Malaysian Final di Malaysia Masters 2025, Soh Wooi Yik: Kami Bersyukur Milikinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/40/3141790/apriyani_rahayu_bersama_febi_setianingrum-TFAq_large.jpg
Meski Gagal ke Final Malaysia Masters 2025, Apriyani/Febi Petik Pengalaman Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/40/3141633/putri_kw_mengalihkan_fokus_ke_indonesia_open_2025-86jr_large.jpeg
Kandas di Perempatfinal Malaysia Masters, Putri KW Alihkan Fokus ke Indonesia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/40/3141669/apriyani_rahayu_dan_febi_setianingrum-vR7L_large.jpeg
Hasil Semifinal Malaysia Masters 2025: Apriyani/Febi Kalah, Wakil Indonesia Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/40/3141437/rekap_hasil_perempatfinal_malaysia_masters_2025_super_500_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-nV7e_large.jpg
Hasil Perempatfinal Malaysia Masters 2025: Lanny/Fadia dan Ana/Tiwi Kompak Tersingkir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement