Tembus Semifinal Malaysia Masters 2025, Apriyani/Febi Enggan Cepat Puas

KUALA LUMPUR – Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum sukses menembus semifinal Malaysia Masters 2025 Super 500. Namun, mereka enggan cepat puas dengan pencapaian tersebut.

Apriyani/Febi yang baru berpasangan pada awal Mei 2025 sukses membuat kejutan di turnamen tersebut. Untuk pertama kalinya, mereka lolos ke semifinal dalam tiga turnamen bersama.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum (Foto: PBSI)

Pasangan beda usia itu lolos ke semifinal usai mengalahkan unggulan delapan asal Taiwan, Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun. Mereka menang dalam pertarungan tiga gim yakni 18-21, 21-16, dan 21-9, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (23/5/2025) sore WIB.

1. Menguatkan Komunikasi

Sebagai pasangan baru, Apriyani/Febi mengaku saling menguatkan komunikasi satu sama lain. Meski masih dalam tahap proses menyatukan chemistry, mereka mencoba untuk saling percaya dan mengeluarkan seluruh kemampuan.

"Yang pastinya komunikasi satu sama lain, dari pelatih juga meyakinkan kami untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan. Mau main seperti apa saja ayo keluarkan. Pada akhirnya kami bisa saling melengkapi dan Alhamdulillah bisa menang hari ini," kata Apriyani dalam keterangan pers PBSI, Jumat (23/5/2025).

"Saya dan Febi masih proses. Chemistry-kan bukan hanya sebulan dua bulan, itu kan harus dibangun setiap hari dan bukan hanya di pertandingan saja. Di latihan lumayan paling ngobrol-ngobrol biasa, sekarang sudah lumayan intens karena sekamar," tambah perempuan berusia 27 tahun itu.