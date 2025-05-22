Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Malaysia Masters 2025: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Apriyani/Febi Lanjut ke Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |18:29 WIB
Hasil 16 Malaysia Masters 2025: Menang Mudah atas Wakil Taiwan, Apriyani/Febi Lanjut ke Perempatfinal
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR - Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum, memastikan diri lolos ke perempatfinal Malaysia Masters 2025. Kepastian itu diraih usai Apriyani/Febi menang mudah atas wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan di babak 16 besar, pada Kamis (22/5/2025) sore WIB.

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Apriyani/Febi menang dengan skor 21-18 dan 21-16. Apri/Febi memulai pertandingan sangat baik, mereka sangat mudah mencuri poin demi poin dari Ching/Yu-Hsuan.

1. Jalannya Pertandingan

Duet baru Pelatnas PBSI itu unggul telak 11-2 di interval gim kedua. Usai jeda, Apri/Febi terus menambah keunggulannya menjadi 16-7 atas Ching/Yu-Hsuan.

Namun secara mengejutkan, Ching/Yu-Hsuan berhasil membalikan keadaan menjadi 18-17. Tapi untungnya, Apri/Febi berhasil bangkit membalikkan keadaan dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum beraksi di Malaysia Masters 2025 (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum beraksi di Malaysia Masters 2025 (Foto: PBSI)

Pada gim kedua, Apri/Febi mendapat tekanan dari pasangan Taiwan. Kejar-kejaran poin terus terjadi, bahkan mereka sempat tertinggal 7-8 dari Ching/Yu-Hsuan.

Akan tetapi, Apri/Febi berhasil membalikkan keadaan dan unggul 11-10 di interval gim kedua.  Usai jeda, Ching/Yu-Hsuan terus memberikan perlawanan sengit guna membalikkan keadaan.

 

