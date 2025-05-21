Pebiliar Indonesia Geby Adiwibawa Optimis Juara di Liber Win Billiard Cloth Cup 2025

BEIJING – Pebiliar asal Indonesia, Geby Adiwibawa bakal bersaing di Liber Win Billiard Cloth Cup 2025 di Beijing, China, pada 22-31 Mei 2025. Geby yang sudah memastikan diri lolos putaran final memasang target juara pada turnamen biliar yang digelar di China tersebut.

1. Target Juara

Geby Adiwibawa mengatakan dalam setiap ajang yang diikuti pastinya ingin dapat berprestasi. Hal itu agar dia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Tentunya Insya Allah target saya disini dapat menjadi juara 1," kata Geby saat dihubungi Okezone, Rabu (21/5/2025).

Geby menuturkan sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk ajang tersebut. Jadi, hal itu menjadi modal awal cukup positif untuknya agar dapat meraih hasil maksimal.

"Untuk saat ini, persiapan saya sudah matang dari segi mental, fisik dan skill," sambung Geby.

Geby Adiwibawa

2. Perlu Adaptasi

Geby mengatakan saat ini hanya perlu beradaptasi dengan meja yang dipergunakan dalam ajang tersebut. Pasalnya, dia menilai ada perbedaan dengan meja yang biasa digunakannya.