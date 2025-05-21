Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pebiliar Indonesia Geby Adiwibawa Optimis Juara di Liber Win Billiard Cloth Cup 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |20:19 WIB
Pebiliar Indonesia Geby Adiwibawa Optimis Juara di Liber Win Billiard Cloth Cup 2025
Pebiliar Indonesia, Geby Adiwibawa. (Foto: POBSI)
A
A
A

BEIJING – Pebiliar asal Indonesia, Geby Adiwibawa bakal bersaing di Liber Win Billiard Cloth Cup 2025 di Beijing, China, pada 22-31 Mei 2025. Geby yang sudah memastikan diri lolos putaran final memasang target juara pada turnamen biliar yang digelar di China tersebut.

1. Target Juara

Geby Adiwibawa mengatakan dalam setiap ajang yang diikuti pastinya ingin dapat berprestasi. Hal itu agar dia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

"Tentunya Insya Allah target saya disini dapat menjadi juara 1," kata Geby saat dihubungi Okezone, Rabu (21/5/2025).

Geby menuturkan sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk ajang tersebut. Jadi, hal itu menjadi modal awal cukup positif untuknya agar dapat meraih hasil maksimal.

"Untuk saat ini, persiapan saya sudah matang dari segi mental, fisik dan skill," sambung Geby.

Geby Adiwibawa
Geby Adiwibawa

2. Perlu Adaptasi

Geby mengatakan saat ini hanya perlu beradaptasi dengan meja yang dipergunakan dalam ajang tersebut. Pasalnya, dia menilai ada perbedaan dengan meja yang biasa digunakannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/43/3185091/tim_snooker_putra_indonesia-dc7w_large.jpg
Tim Snooker Indonesia Lolos ke Babak Top 12 Oman World Cup Usai Kalahkan Bahrain 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184882/tim_snooker_putra_indonesia_menang_3_1_atas_china_okezone-tqKk_large.jpg
Kunci Sukses Tim Snooker Putra Indonesia Menang 3-1 atas China di Oman World Cup Team Men Snooker Championships 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/43/3184866/riyadh_season_world_masters_of_snooker_2025-tdWo_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement