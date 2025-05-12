Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perasaan Johann Zarco Usai Putuskan Dominasi Ducati di MotoGP Prancis 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |20:56 WIB
Perasaan Johann Zarco Usai Putuskan Dominasi Ducati di MotoGP Prancis 2025
Pembalap TIm LCR Honda, Johann Zarco. (Foto: Instagram/lcr.team)
LE MANS - Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco banyak mencetak rekor menarik saat menang di MotoGP Prancis 2025. Salah satunya adalah memutuskan dominasi Ducati di ajang balap motor tersebut.

Ya, kemenangan Zarco di Sirkuit Le Mans, pada Minggu 11 Mei 2025 mengakhiri dominasi Ducati di MotoGP. Sebelumnya, Ducati baik dari tim pabrikan maupun satelit berhasil menang dalam 22 balapan beruntun di ajang MotoGP.

Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@lcr.team)
Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@lcr.team)

1. Merasa Istimewa

Zarco menjadi pembalap non-Ducati pertama yang memenangkan balapan pada musim ini dan sekaligus memutuskan rekor Ducati. Dia juga menjadi pembalap Prancis pertama yang menang di kandang sejak tahun 1954.

Usai balapan, Zarco mengaku merasa Istimewa bisa menang dan menorehkan banyak rekor di MotoGP Prancis 2025. Zarco pun mengaku tak mudah untuk bisa memimpin balapan di Sirkuit Le Mans tersebut.

"Sungguh fantastis. Terkadang Anda harus mengejar kemenangan. Hari ini saya harus menunggu beberapa putaran berlalu untuk meraih kemenangan. Jadi itu sangat istimewa," kata Zarco, dikutip dari Crash, Senin (12/5/2025).

2. Perasaan Zarco

Johann Zarco memulai balapan dari grid ke-11 di Buggatti Circuit, Le Mans, Prancis pada Minggu (11/5/2025) kemarin. Namun, Zarco sudah mempunyai strategi yang matang untuk menghadapi kondisi sirkuit yang labil.

Trek sempat basah hingga turun hujan ringan dalam balapan tersebut. Beberapa pembalap seperti Alex Marquez (Gresini Ducati) sempat kesulitan dan terjatuh berulang kali.

 

