HOME SPORTS SPORT LAIN

Pencinta Golf Tanah Air Bakal Dimanjakan dengan Kehadiran Komunitas GGC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |23:43 WIB
Pencinta Golf Tanah Air Bakal Dimanjakan dengan Kehadiran Komunitas GGC
Pencinta golf tanah air akan semakin dimanjakan dengan kehadiran komunitas baru ini (Foto: GGC)
A
A
A

JAKARTA - Pencinta golf tanah air bakal dimanjakan dengan kehadiran komunitas baru, yakni Garmin Golf Club (GGC). Komunitas itu resmi diperkenalkan ke publik di Royale Golf Jakarta, Rabu (6/5/2025)

Komunitas itu terbuka bagi semua pegolf, khususnya bagi pemula hingga menengah. Berbagai hal tentang golf akan dibahas di sana untuk sekadar menambah wawasan ataupun meningkatkan kebolehan bermain golf.

1. Memperluas Jejaring

Komunitas golf

Kapten Tim GGC Dani Irezza mengatakan kehadiran komunitasnya akan memperluas jejaring para pencinta golf tanah air. Selain itu, banyak manfaat lain yang akan mereka didapatkan.

"Saya sangat antusias bisa menjadi bagian dari GGC. Ini bukan sekadar komunitas, tapi tempat belajar bersama, berkembang bersama, dan membuktikan siapapun bisa mulai main golf dengan dukungan ekosistem yang tepat,” kata Irezza dalam konferensi pers, Rabu (7/5/2025).

"Kami tidak hanya menghadirkan teknologi canggih, tetapi juga membangun komunitas yang mendukung perkembangan pegolf dari awal perjalanan mereka,” kata Chandrawidhi Desideriani.

 

Halaman:
1 2
