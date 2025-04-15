Pererat Silaturahmi, Perpesi Gelar Turnamen Golf di Bogor Sekaligus Halal Bihalal 1446 H

JAKARTA - Perhimpunan Golf Senior Indonesia (Perpesi) kembali menggelar Turnamen Golf Perpesi Reguler 2 yang akan berlangsung pada Selasa, 22 April 2025, bertempat di Klub Bogor Raya.

Turnamen kali ini diikuti 143 peserta yang merupakan anggota Perpesi dari berbagai wilayah. Sebut saja Perpesi Jakarta, Perpesi Jawa Timur, Perpesi Magelang, Perpesi Solo, dan Perpesi Riau. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, namun juga sarana mempererat silaturahmi antara anggota Perpesi dari seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyiapkan Hadiah Hole in One berupa uang tunai sebesar Rp400.000.000, serta hadiah langsung lainnya dalam bentuk uang tunai untuk para pemenang dalam berbagai kategori.

Turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian acara Halal Bihalal 1446 H, di mana para peserta akan mendapatkan siraman rohani melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Ketua Perpesi Jakarta, Syaiful Zein, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan antar anggota Perpesi serta menjadi wadah untuk tetap aktif, sehat, dan produktif.

(Ramdani Bur)