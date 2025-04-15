Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pererat Silaturahmi, Perpesi Gelar Turnamen Golf di Bogor Sekaligus Halal Bihalal 1446 H

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |19:00 WIB
Pererat Silaturahmi, Perpesi Gelar Turnamen Golf di Bogor Sekaligus Halal Bihalal 1446 H
Perpesi gelar turnamen golf di Bogor. (Foto: Perpesi)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Golf Senior Indonesia (Perpesi) kembali menggelar Turnamen Golf Perpesi Reguler 2 yang akan berlangsung pada Selasa, 22 April 2025, bertempat di Klub Bogor Raya.

Turnamen kali ini diikuti 143 peserta yang merupakan anggota Perpesi dari berbagai wilayah. Sebut saja Perpesi Jakarta, Perpesi Jawa Timur, Perpesi Magelang, Perpesi Solo, dan Perpesi Riau. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, namun juga sarana mempererat silaturahmi antara anggota Perpesi dari seluruh Indonesia.

Komite Perpesi Jakarta

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyiapkan Hadiah Hole in One berupa uang tunai sebesar Rp400.000.000, serta hadiah langsung lainnya dalam bentuk uang tunai untuk para pemenang dalam berbagai kategori.

Turnamen ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian acara Halal Bihalal 1446 H, di mana para peserta akan mendapatkan siraman rohani melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Ketua Perpesi Jakarta, Syaiful Zein, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kekeluargaan antar anggota Perpesi serta menjadi wadah untuk tetap aktif, sehat, dan produktif.

(Ramdani Bur)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177551//fabio_quartararo-hnXC_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2025: Fabio Quartararo Menggila Amankan Pole Position, Francesco Bagnaia Ke-11!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177544//francesco_bagnaia-7r4t_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Australia 2025: Marco Bezzecchi Tak Terbendung, Francesco Bagnaia Memble!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177532//erick_thohir_resmi_lepas_kontingen_indonesia-OSbH_large.jpg
Erick Thohir Resmi Lepas Tim Indonesia Menuju Asian Youth Games dan Islamic Solidarity Games 2025, Kirim Pesan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177496//berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_cantiknya_kebangetan_di_denmark_open_2025-LSTi_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Cantiknya Kebangetan di Denmark Open 2025, Nomor 1 Andalan Tuan Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486//saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/38/3177439//jorge_lorenzo-1nVf_large.jpg
Kisah Miris Jorge Lorenzo, Pemegang 3 Gelar Juara Dunia MotoGP yang Kariernya Meredup Usai Gabung Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement