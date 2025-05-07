10 Makanan Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Cukup Susah Dihindari Masyarakat Indonesia!

10 makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya cukup susah dihindari masyarakat Indonesia.

Ade Rai sebagai atlet binaraga Indonesia punya tubuh yang terus bugar. Bahkan, sosoknya terus terlihat awet muda saat usianya kini sudah tak muda lagi.

Hal itu ternyata terjadi karena pola hidupnya yang sehat. Kali ini, Ade Rai beberkan makanan harus dihindari jika ingin awet muda. Apa saja?

Berikut 10 makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai:

10. Kerupuk

Salah satu makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai adalah kerupuk. Makanan ini sejatinya sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, Ade Rai menilai kerupuk harus dihindari karena punya banyak karbohidrat dan lemak jenuh.

9. Makanan Olahan

Selain kerupuk, makanan olahan juga harus dihindari. Di antaranya, ada nugget, sosis, dan makanan kaleng. Pasalnya, makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini.

8. Daging Lemak Tinggi

Daging merupakan makanan sehat jika dikonsumsi dengan baik. Namun, jika memiliki lemak tinggi, seperti paha dan sayap ayam serta daging merah, ini bisa menyebabkan inflamasi tubuh dan penuaan kulit.

7. Minyak dengan Lemak Jenuh

Selanjutnya, ada minyak dengan lemak jenuh. Ade Rai masih memakan makanan yang digoreng, namun menggunakan olive oil. Mengonsumsi makanan dengan lemak jenuh seperti minyak sayur atau kelapa sawit tidak disarankan.

6. Junk Food

Junk food memang bukanlah makanan sehat. Ada banyak gula, lemak, hingga garam yang terkandung dalam makanan ini. Tak ayal, Ade Rai menyarankan untuk menghindarinya.