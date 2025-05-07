Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Cukup Susah Dihindari Masyarakat Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |04:05 WIB
10 Makanan Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda Versi Ade Rai, Nomor 1 Cukup Susah Dihindari Masyarakat Indonesia!
Ade Rai bagikan tips pola hidup sehat versinya. (Foto: Instagram/@aderai)
A
A
A

10 makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai menarik diulas. Salah satunya cukup susah dihindari masyarakat Indonesia.

Ade Rai sebagai atlet binaraga Indonesia punya tubuh yang terus bugar. Bahkan, sosoknya terus terlihat awet muda saat usianya kini sudah tak muda lagi.

Hal itu ternyata terjadi karena pola hidupnya yang sehat. Kali ini, Ade Rai beberkan makanan harus dihindari jika ingin awet muda. Apa saja?

Berikut 10 makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai:

10. Kerupuk

Kerupuk

Salah satu makanan harus dihindari jika ingin awet muda versi Ade Rai adalah kerupuk. Makanan ini sejatinya sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun, Ade Rai menilai kerupuk harus dihindari karena punya banyak karbohidrat dan lemak jenuh.

9. Makanan Olahan

Resep sosis bakar bbq (Instagram @aily_bevelin)

Selain kerupuk, makanan olahan juga harus dihindari. Di antaranya, ada nugget, sosis, dan makanan kaleng. Pasalnya, makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini.

8. Daging Lemak Tinggi

Daging kurban lafaz Allah (IG)

Daging merupakan makanan sehat jika dikonsumsi dengan baik. Namun, jika memiliki lemak tinggi, seperti paha dan sayap ayam serta daging merah, ini bisa menyebabkan inflamasi tubuh dan penuaan kulit.

7. Minyak dengan Lemak Jenuh

10 Menu Takjil Gorengan Buka Puasa

Selanjutnya, ada minyak dengan lemak jenuh. Ade Rai masih memakan makanan yang digoreng, namun menggunakan olive oil. Mengonsumsi makanan dengan lemak jenuh seperti minyak sayur atau kelapa sawit tidak disarankan.

6. Junk Food

burger daging sapi

Junk food memang bukanlah makanan sehat. Ada banyak gula, lemak, hingga garam yang terkandung dalam makanan ini. Tak ayal, Ade Rai menyarankan untuk menghindarinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3182086/rizki_juniansyah-ZMt6_large.jpg
Kisah Peraih Medali Emas Olimpiade Rizki Juniansyah, Pernah Ditawari Masuk Akpol Kini Diangkat Prabowo Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement