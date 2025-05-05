Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

FISIP UI Apresiasi Dukungan MNC Life atas Penyelenggaraan Liga FISIP UI 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |18:08 WIB
FISIP UI Apresiasi Dukungan MNC Life atas Penyelenggaraan Liga FISIP UI 2025
MNC Life dukung Liga FISIP UI 2025. (Foto: Dinar Fitria Maghiszha/Okezone)
A
A
A

DEPOK – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengapresiasi kolaborasi dengan MNC Life dalam penyelenggaraan Liga FISIP UI 2025. Penyelenggaraan Liga FISIP se-Indonesia ini sendiri kini telah memasuki tahun ke-9.

Dalam kegiatan tahunan yang mempertemukan mahasiswa-mahasiswa FISIP dari berbagai kampus di Indonesia ini, MNC Life hadir dengan kontribusi penting berupa pemberian asuransi bagi para atlet muda yang bertanding.

MNC Life dukung Liga FISIP UI 2025

1. Apresiasi FISIP UI

Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto, menyampaikan bahwa kehadiran MNC Life memberikan dimensi baru dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga ini.

"Tema kali ini kebetulan bicara mengenai kesejahteraan atlet. Dalam konteks itu, maka terlibatan MNC Life menjadi relevan karena mereka menyediakan asuransi untuk atlet-atlet yang berada di sini," ujar Semiarto Aji Purwanto di Kampus UI Depok, Senin (5/5/2025).

Liga ini mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu sepakbola, futsal, dan bola basket. Tahun ini, sebanyak 23 universitas dari 18 mitra ambil bagian dalam kompetisi, yang secara kumulatif sejak awal penyelenggaraan telah melibatkan lebih dari lima puluh universitas dan ribuan peserta.

Semiarto menekankan pentingnya pendekatan ganda dalam pengembangan olahraga nasional. Di satu sisi, atlet harus disiapkan melalui fasilitas yang memadai agar bisa berprestasi. Namun di sisi lain, olahraga juga harus menjadi jalan bagi mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup.

"Yang pertama kalau kita mau bagus olahraganya, maka fasilitasnya juga harus bagus. Yang kedua, menjadi atlet adalah upaya untuk naik kelas. Jadi mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung secara ekonomi, melalui olahraga bisa menjaga dirinya dan keluarganya," terangnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777/rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement