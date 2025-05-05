FISIP UI Apresiasi Dukungan MNC Life atas Penyelenggaraan Liga FISIP UI 2025

DEPOK – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) mengapresiasi kolaborasi dengan MNC Life dalam penyelenggaraan Liga FISIP UI 2025. Penyelenggaraan Liga FISIP se-Indonesia ini sendiri kini telah memasuki tahun ke-9.

Dalam kegiatan tahunan yang mempertemukan mahasiswa-mahasiswa FISIP dari berbagai kampus di Indonesia ini, MNC Life hadir dengan kontribusi penting berupa pemberian asuransi bagi para atlet muda yang bertanding.

1. Apresiasi FISIP UI

Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto, menyampaikan bahwa kehadiran MNC Life memberikan dimensi baru dalam penyelenggaraan kompetisi olahraga ini.

"Tema kali ini kebetulan bicara mengenai kesejahteraan atlet. Dalam konteks itu, maka terlibatan MNC Life menjadi relevan karena mereka menyediakan asuransi untuk atlet-atlet yang berada di sini," ujar Semiarto Aji Purwanto di Kampus UI Depok, Senin (5/5/2025).

Liga ini mempertandingkan tiga cabang olahraga, yaitu sepakbola, futsal, dan bola basket. Tahun ini, sebanyak 23 universitas dari 18 mitra ambil bagian dalam kompetisi, yang secara kumulatif sejak awal penyelenggaraan telah melibatkan lebih dari lima puluh universitas dan ribuan peserta.

Semiarto menekankan pentingnya pendekatan ganda dalam pengembangan olahraga nasional. Di satu sisi, atlet harus disiapkan melalui fasilitas yang memadai agar bisa berprestasi. Namun di sisi lain, olahraga juga harus menjadi jalan bagi mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup.

"Yang pertama kalau kita mau bagus olahraganya, maka fasilitasnya juga harus bagus. Yang kedua, menjadi atlet adalah upaya untuk naik kelas. Jadi mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung secara ekonomi, melalui olahraga bisa menjaga dirinya dan keluarganya," terangnya.