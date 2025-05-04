Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Semalam: Gresik Petrokimia Menang, Megawati Hangestri Cs Jaga Asa ke Grand Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |06:30 WIB
Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Semalam: Gresik Petrokimia Menang, Megawati Hangestri Cs Jaga Asa ke Grand Final
Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final four Proliga 2025. (Foto: Instagram/petrovoli_)
A
A
A

SOLO - Sebanyak dua pertandingan menarik di laga lanjutan final four Proliga 2025 baru saja berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025 malam WIB. Hasilnya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mampu merebut kemenangan krusial dan hasil positif juga dirasakan Palembang Bank Sumsel Babel (BSB).

Dua laga tersebut berlangsung di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah. Laga yang mempertemukan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Elektrik PLN digelar lebih dulu.

1. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

Dalam laga tersebut, Gresik Petrokimia mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0 (26-24, 25-18, dan 25-20). Kemenangan ini membuat Megawati Hangestri dan kolega berpeluang lolos ke babak Grand Final Proliga 2025.

Mereka saat ini naik ke urutan kedua klasemen final four dengan koleksi sembilan poin. Meski begitu, Gresik Petrokimia belum dipastikan lolos ke Grand Final karena Jakarta Popsivo Polwan yang memiliki delapan poin masih menyisakan satu pertandingan.

Jakarta Popsivo Polwan masih akan bersua dengan Jakarta Pertamina Enduro yang merupakan pemimpin klasemen. Jika Jakarta Popsivo Polwan memenangkan laga tersebut, harapan Gresik Petrokimia untuk lolos pupus.

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

2. Palembang BSB vs Surabaya Samator

Adapun pada pertandingan lainnya di sektor putra, Palembang Bank SumselBabel berhasil merebut kemenangan atas Surabaya Samator. Tim asal Sumatra itu menang dengan sempurna 3-0 (25-20, 25-21, dan 25-23).

Hasil ini sejatinya tak berarti apa-apa bagi kedua tim. Sebab, mereka sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak Grand Final Proliga 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement