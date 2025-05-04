Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Semalam: Gresik Petrokimia Menang, Megawati Hangestri Cs Jaga Asa ke Grand Final

SOLO - Sebanyak dua pertandingan menarik di laga lanjutan final four Proliga 2025 baru saja berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025 malam WIB. Hasilnya, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mampu merebut kemenangan krusial dan hasil positif juga dirasakan Palembang Bank Sumsel Babel (BSB).

Dua laga tersebut berlangsung di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah. Laga yang mempertemukan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia versus Jakarta Elektrik PLN digelar lebih dulu.

1. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

Dalam laga tersebut, Gresik Petrokimia mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0 (26-24, 25-18, dan 25-20). Kemenangan ini membuat Megawati Hangestri dan kolega berpeluang lolos ke babak Grand Final Proliga 2025.

Mereka saat ini naik ke urutan kedua klasemen final four dengan koleksi sembilan poin. Meski begitu, Gresik Petrokimia belum dipastikan lolos ke Grand Final karena Jakarta Popsivo Polwan yang memiliki delapan poin masih menyisakan satu pertandingan.

Jakarta Popsivo Polwan masih akan bersua dengan Jakarta Pertamina Enduro yang merupakan pemimpin klasemen. Jika Jakarta Popsivo Polwan memenangkan laga tersebut, harapan Gresik Petrokimia untuk lolos pupus.

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

2. Palembang BSB vs Surabaya Samator

Adapun pada pertandingan lainnya di sektor putra, Palembang Bank SumselBabel berhasil merebut kemenangan atas Surabaya Samator. Tim asal Sumatra itu menang dengan sempurna 3-0 (25-20, 25-21, dan 25-23).

Hasil ini sejatinya tak berarti apa-apa bagi kedua tim. Sebab, mereka sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak Grand Final Proliga 2025.