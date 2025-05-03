Kunci Rahasia Jakarta Pertamina Enduro Kalahkan Gresik Petrokimia di Final Four Proliga 2025

SOLO - Kemenangan penting berhasil diraih Jakarta Pertamina Enduro atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di laga lanjutan final four Proliga 2025, pada Jumat 2 Mei 2025. Menurut pelatih Pertamina Enduro, Bullent Karslioglu, kemenangan itu berhasil diraih karena pihaknya sudah mempelajari permainan Gresik Petrokimia dengan baik.

Berkat taktik tersebut, Pertamina Enduro menang dengan skor 3-2 (22-25, 20-25, 25-15, 25-22, 15-9) di GOR Sritex Arena Solo. Bagi Pertamina Enduro, kemenangan atas Gresik Petrokimia sekaligus memastikan mereka menjadi tim putri pertama yang lolos ke grand final Proliga 2025.

1. Kemenangan Penting

Ya, kemenangan Pertamina Enduro ini merupakan kemenangan ketiga tim milik BUMN itu dan sekaligus maju ke babak grand final, kendati masih menyisakan satu laga melawan Jakarta Popsivo Polwan, Minggu 4 Mei 2025.

Usai laga, Pelatih Pertamina Enduro, Bullent Karslioglu mengatakan, kemenangan ini memang sudah mereka rencanakan dengan baik. Sebab Pertamina Enduro sudah tahu gaya permainan lawan.

"Kami sudah mempelajari dan melakukan strategi untuk kemenangan hari ini," ujar Bullent Karslioglu usai laga, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Jakarta Pertamina Enduro (Foto: Instagram/jpevolley)

Bullent juga mengakui, awal pertandingan strategi berjalan kurang baik, dan banyak kesalahan-kesalahan sendiri. Beruntung Pertamina Enduro bisa mengatasi masalah itu dan mampu menang.

"Namun di set-set selanjutnya kami bisa mengambil kemenangan," tambahnya.