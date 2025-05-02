Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Megawati Hangestri Debut, Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bhayangkara Presisi Segel Tiket Final!

HASIL Final Four Proliga 2025 hari ini akan diulas Okezone. Dua tim di Final Four Proliga 2025 kompak lolos ke babak final. Kedua tim itu adalah Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bhayangkara Presisi.

Diketahui, dua pertandingan tersaji dalam lanjutan final four seri ketiga Proliga 2025, Jumat (2/5/2025). Jakarta Pertamina Enduro menjadi tim putri pertama yang sukses mengamankan tiket final usai kalahkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

1. Jakarta Pertamina Enduro ke Final

Seri ketiga final four berlangsung di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah. Duel tim putri yang mempertemukan antara Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia membuka laga hari ini.

Megawati Hangestri Pertiwi tampil membela Gresik Petrokimia di laga hari ini. Tim asal Gresik itu pun mampu unggul dua set awal. Tapi secara mengejutkan, Pertamina Enduro berhasil bangkit di tiga set yang ada.

Pertamina Enduro menang comeback atas Gresik Petrokimia dengan skor 3-2 (22-25, 20-25, 25-15, 25-22, 15-9). Ini menjadi kemenangan ketiga tim milik BUMN itu dan sekaligus maju ke babak grand final, kendati masih menyisakan satu laga melawan Jakarta Popsivo Polwan, Minggu 4 Mei 2025.

Dengan kemenangan ini pula, Tisya Amallya Putri dkk mengumpulkan poin 10 pada klasemen sementara. Alhasil, dengan poin itu, mereka tidak mungkin terkejar oleh tiga tim lainnya.