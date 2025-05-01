Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Miami 2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |18:33 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Miami 2025 di Vision+
Saksikan F1 GP Miami 2025 di Vision+. (Foto: F1)
A
A
A

LINK live streaming F1 GP Miami 2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Siapakah yang akan berjaya di Sirkuit Miami International Autodrome, Florida, Amerika Serikat, pada akhir pekan ini?

Ya, Formula 1 kembali hadir dengan atmosfer kemewahan khas Amerika! Kali ini, balapan penuh adrenalin akan berlangsung di Miami International Autodrome dalam rangkaian F1 GP Miami 2025.

Lewis Hamilton vs Lando Norris di F1 GP Arab Saudi 2025 (Foto: F1)

Streaming keseruannya dengan klik di sini. Tonton seluruh sesi latihan, kualifikasi, sprint, hingga balapan utama hanya di channel beIN Sports 1 melalui Vision+.

Berikut jadwal lengkap F1 GP Miami 2025:

Jumat, 2 Mei 2025

23:25 – Practice 1

Sabtu, 3 Mei 2025

03:00 – Sprint Qualifying Pre Show

03:26 – Sprint Qualifying

04:14 – Sprint Qualifying Post Show

22:00 – Sprint Race Pre Show

22:56 – Sprint Race

23:30 – Sprint Race Post Show

Minggu, 4 Mei 2025

02:30 – Qualifying Pre Show

02:55 – Qualifying

04:00 – Qualifying Post Show

Senin, 5 Mei 2025

01:30 – Grand Prix Sunday

02:55 – Main Race

05:00 – Chequered Flag

 

