HOME SPORTS NETTING

Jadi Pengganti Dadakan Gregoria Mariska, Ester Nurumi Siap Jawab Kepercayaan di Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |13:26 WIB
Jadi Pengganti Dadakan Gregoria Mariska, Ester Nurumi Siap Jawab Kepercayaan di Piala Sudirman 2025
Ester Nurumi Tri Wardoyo tak menyangka akan menjadi pengganti dadakan untuk Gregoria Mariska Tunjung di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN – Ester Nurumi Tri Wardoyo tak menyangka akan menjadi pengganti dadakan untuk Gregoria Mariska Tunjung di Piala Sudirman 2025. Ia bertekad menjawab kepercayaan tersebut.

Nama Ester masuk dalam skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025 untuk menggantikan Gregoria. Pergantian tersebut terjadi secara mendadak, tepatnya pada awal pekan lalu.

1. Vertigo

Susunan pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)
Susunan pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Diketahui, Gregoria mengalami vertigo sebelum keberangkatan ke Xiamen, China. Kondisi ini membuat tunggal putri asal Jawa Tengah itu tidak bisa berangkat dan posisinya harus digantikan Ester.

Adik dari Chico Aura Dwi Wardoyo itu menyambut dengan baik karena sudah memiliki persiapan yang cukup. Sebab, sebelum Piala Sudirman, Ester sedang bersiap untuk Taipei Open 2025.

"Saya memang secara tiba-tiba harus menggantikan kak Gregoria (Mariska Tunjung),” kata Ester dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (26/4/2025).

“Tapi secara persiapan saya sudah ada karena dalam waktu dekat akan berangkat ke Taipei Open," imbuh perempuan asal Jayapura tersebut.

 

