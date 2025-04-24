Pordasi Respons Positif Pembangunan Pacuan Kuda Kelas Dunia Pertama di Indonesia

JAKARTA - PP Pordasi mendukung penuh pembangunan pacuan kuda kelas dunia pertama di Indonesia di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP). Nantinya arena ini ditargetkan menyelenggarakan kejuaraan pacuan kuda pertama di akhir kuartal pertama 2026.

PT Pulo Mas Jaya bersama Sarga Land melalui Sarga Land (PT Arena Pacu Nusantara) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk pemanfaatan, pembangunan, dan pengelolaan fasilitas olahraga berkuda pacu di JIEPP. Ada pun penandatangan kerja sama itu berlangsung di JIEPP, Rabu 23 April 2025 sore WIB.

1. Sejak 2023

Direktur PT Pulo Mas Jaya, Robby Ferliansyah mengatakan, langkah optimalisasi JIEPP sejatinya telah dimulai sejak 2023. Sampai akhirnya mereka menggandeng SARGA Land untuk mengembangkan JIEPP menjadi kawasan olahraga berkuda terpadu di Indonesia dengan standar dunia.

"JIEPP ke depannya tidak hanya menjadi tempat pertandingan Equestrian, tetapi juga pusat pelatihan dan pertandingan untuk seluruh disiplin olahraga berkuda yang ada di Indonesia, seperti berkuda pacu, berkuda equestrian, berkuda memanah, dan Polo dengan standar internasional," kata Robby di JIEPP, Rabu (23/4/2025).

2. Aspek Edukatif

Sementara itu, CEO & Co-Founder SARGA LAND Aseanto Oudang menyampaikan komitmennya dalam membangun fasilitas berkuda pacu bertaraf internasional di JIEPP. Ia turut menyinggung aspek edukatif dan nilai budaya dalam pengembangan olahraga ini.

"Dengan menggabungkan warisan berkuda Indonesia yang kaya tradisi dengan infrastruktur modern bertaraf dunia, SARGA GROUP tidak hanya menghidupkan kembali olahraga pacuan kuda, menjadikannya lebih populer, dan mudah diakses, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan dan tujuan pembangunan olahraga nasional secara lebih luas,” kata Aseanto.

Kompleks fasilitas olah raga berkuda pacu yang dibangun oleh Sarga Land di JIEPP ini, akan mencakup fasilitas utama lintasan pacu sepanjang 1.600 meter, kandang kuda permanen dua lantai (two-storey on-course stables) sejumlah 190 kandang, kandang karantina, paddock, changing room, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya seperti kolam kuda (equine pools), horsewalkers, sandrolls dan ruang bilas kuda (washdown bays). Tersedia juga area UMKM yang siap untuk dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan event olah raga berkuda.