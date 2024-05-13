Advertisement
SPORT LAIN

W Equestrian & Top Line H Stud Tampil Dominan pada APM Classic & FEI DWC Indonesia 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |23:26 WIB
W Equestrian & Top Line H Stud Tampil Dominan pada APM Classic & FEI DWC Indonesia 2024
Tim W Equestrian tampil dominan (Foto: DWC Indonesia 2024)
A
A
A

JAKARTA - Tim berkuda W Equestrian menjadi tim yang tampil paling dominan selama ajang APM Classic & Dressage World Challenge (DWC) Indonesia 2024. Hal itu dibuktikan dengan raihan podium terbanyak selama dua hari gelaran ini berlangsung.

Pada kejuaraan yang berlangsung 10-12 Mei 2024 di APM Equestrian Center, Tigaraksa, Tangerang-Banten itu, atlet-atlet binaan W Equestrian berhasil tampil memukau hampir disemua kategori yang dipertandingkan.

Dari beberapa kategori yang mempertandingkan kelas-kelas tunggang serasi tersebut, sebanyak tujuh atlet yang mewakili W Equestrian berhasil meraih podium. Capaian ini tak lepas dari tangan dingin pelatih Erwin M Yoga dan Mira Warganegara.

"Secara umum saya senang bisa tampil kompetitif mewakili tim. Pun dengan teman lainnya yang mampu menyabet juara, " Ujar Anny Gunadi, peraih podium II di kategori preliminary open.

