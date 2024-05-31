Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Munas Pordasi, Aryo Djojohadikusumo Diangkat Jadi Ketua Periode 2024-2028

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |23:05 WIB
Munas Pordasi, Aryo Djojohadikusumo Diangkat Jadi Ketua Periode 2024-2028
Munas ke-XIV Pordasi sepakati Aryo Djojohadikusumo sebagai ketua periode 2024-2028 (Foto: ist)
A
A
A

MUSYAWARAH Nasional (Munas) ke-XIV Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) 2024 menyepakati Aryo Djojohadikusumo diangkat menjadi ketua periode 2024-2028. Munas itu berlangsung di Goodrich Suites, Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024).

Ketua Panitia Pelaksana Munas Pordasi 2024, Sherpa Manembu mengatakan Aryo Djojohadikusumo terpilih sebagai Ketum Pordasi 2024-2028 secara aklamasi. Dia pun menyambut baik Munas tersebut berjalan lancar.

"Munas ini disepakati oleh pengurus-pengurus Pengprov yang hadir, yaitu ada 13," ucap Sherpa Manembu di Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Sebenarnya, Munas Pordasi ini sempat tertunda selama beberapa bulan. Sebab, masa kepengurusan Pordasi sebelumnya yang dipimpin oleh Marciano Norman sudah telah usai Januari 2024.

Dia mengatakan Munas itu dijalankan untuk keberlanjutan program Pordasi. Hal itu pun disepakati para pengurus Pordasi yang mendorong digelarnya Munas. 

"Kami bersepakat untuk melaksanakan Munas agar supaya event pacuan, event equestrian yang nanti akan dilaksanakan atau yang nanti akan mengikuti PON (2024) ini tidak terhambat dengan kepengurusan yang baru ini," katanya.

1 2
