Garasi Ducati Diprediksi Membara Gara-Gara Marc Marquez di MotoGP 2025, Francesco Bagnaia Malah Ungkap Fakta Sebaliknya

Francesco Bagnaia menekankan atmosfer di garasi tim Ducati Lenovo justru tampak bagus dengan kehadiran Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)

FRANCESCO Bagnaia menekankan atmosfer di garasi tim Ducati Lenovo justru tampak bagus dengan kehadiran Marc Marquez. Padahal, cukup banyak prediksi tim tersebut bakal penuh huru-hara di MotoGP 2025.

Marquez langsung jadi semacam anak kesayangan usai menang tiga kali dari empat balapan pertama di MotoGP 2025. Atmosfer di garasi berubah total dengan hadirnya pria asal Spanyol itu sehingga jadi lebih ceria.

1. Terganggu

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama pasangan (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sebaliknya, suasana di garasi Bagnaia sedikit muram lantaran baru menang sekali dari empat balapan. Kuat dugaan pria asal Italia itu tidak senang dengan hadirnya Marquez yang langsung bikin petinggi Ducati jatuh hati.

Bagnaia diyakini terganggu dengan kondisi saat ini di Ducati sehingga sulit menang balapan. Namun, juara dunia MotoGP dua kali tersebut malah mengungkap fakta sebaliknya.

“Saya pikir kami sudah melakukan kerja tim yang bagus. Kami selalu bicara soal bagaimana meningkatkan performa selama pekan balapan,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Rabu (23/4/2025).

“Marc tentu saja beradaptasi dengan sempurna ke tim, ke strategi tim, dan atmosfernya masih bagus di dalam garasi,” tukas pria berusia 28 tahun tersebut.