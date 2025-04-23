Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Garasi Ducati Diprediksi Membara Gara-Gara Marc Marquez di MotoGP 2025, Francesco Bagnaia Malah Ungkap Fakta Sebaliknya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |14:23 WIB
Garasi Ducati Diprediksi Membara Gara-Gara Marc Marquez di MotoGP 2025, Francesco Bagnaia Malah Ungkap Fakta Sebaliknya
Francesco Bagnaia menekankan atmosfer di garasi tim Ducati Lenovo justru tampak bagus dengan kehadiran Marc Marquez (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia menekankan atmosfer di garasi tim Ducati Lenovo justru tampak bagus dengan kehadiran Marc Marquez. Padahal, cukup banyak prediksi tim tersebut bakal penuh huru-hara di MotoGP 2025.

Marquez langsung jadi semacam anak kesayangan usai menang tiga kali dari empat balapan pertama di MotoGP 2025. Atmosfer di garasi berubah total dengan hadirnya pria asal Spanyol itu sehingga jadi lebih ceria.

1. Terganggu

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama pasangan (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama pasangan (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Sebaliknya, suasana di garasi Bagnaia sedikit muram lantaran baru menang sekali dari empat balapan. Kuat dugaan pria asal Italia itu tidak senang dengan hadirnya Marquez yang langsung bikin petinggi Ducati jatuh hati.

Bagnaia diyakini terganggu dengan kondisi saat ini di Ducati sehingga sulit menang balapan. Namun, juara dunia MotoGP dua kali tersebut malah mengungkap fakta sebaliknya.

“Saya pikir kami sudah melakukan kerja tim yang bagus. Kami selalu bicara soal bagaimana meningkatkan performa selama pekan balapan,” kata Bagnaia, mengutip dari Crash, Rabu (23/4/2025).

“Marc tentu saja beradaptasi dengan sempurna ke tim, ke strategi tim, dan atmosfernya masih bagus di dalam garasi,” tukas pria berusia 28 tahun tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179392/alex_marquez_sukses_menjadi_pemenang_balapan_motogp_malaysia_2025-XGxE_large.jpg
Hasil Race MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179367/link_live_streaming_race_motogp_malaysia_2025_ada_di_akhir_artikel_ini-jFHs_large.jpg
Link Live Streaming Race MotoGP Malaysia 2025: Marc Marquez Absen, Francesco Bagnaia Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179354/fermin_aldeguer-hp0O_large.jpg
Resmi Jadi Rookie of The Year di MotoGP 2025, Fermin Aldeguer Akui Sempat Ragu dengan Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179327/jadwal_siaran_langsung_motogp_malaysia_2025_hari_ini-TaSP_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung MotoGP Malaysia 2025 Hari Ini: Francesco Bagnaia Dominasi Balapan di Sepang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179298/marc_marquez_dan_alex_marquez-aBJT_large.jpg
Marc Marquez Kirim Pesan Haru Usai Alex Marquez Resmi Jadi Runner-Up MotoGP 2025: Menderita-Menang Bersama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179295/gilang_fans_motogp_asal_indonesia-LN4j_large.jpg
MotoGP Malaysia 2025: Cerita Fans Indonesia Rela Terbang dari Palu ke Sepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement