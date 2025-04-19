Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Arab Saudi 2025: Lando Norris Tercepat, Asapi Rekan Setim

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |21:50 WIB
Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Arab Saudi 2025: Lando Norris Tercepat, Asapi Rekan Setim
Lando Norris jadi pembalap tercepat di latihan bebas tiga F1 GP Arab Saudi 2025 (Foto: X/@McLarenF1)
A
A
A

JEDDAH – Hasil latihan bebas 3 F1 GP Arab Saudi 2025 sudah diketahui. Lando Norris tampil sebagai yang tercepat di Sirkuit Jeddah Corniche, Jeddah, Sabtu (19/4/2025) malam WIB, dengan 1 menit 27,489 detik.

Pembalap tim McLaren F1 Team itu unggul dari Oscar Piastri dan George Russell. Sementara itu, Max Verstappen finis keempat.

Lando Norris melaju di F1 GP Jepang 2025 (Foto: F1)

Balapan F1 GP Arab Saudi 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Sesi Latihan

Sejumlah pembalap langsung keluar garasi begitu lampu hijau di ujung pit menyala. Jack Doohan mencetak waktu terbaiknya 1 menit 30,613 detik di awal-awal sesi.

Segera saja catatan waktu itu digusur Norris dengan 1 menit 29,118 detik. Kemudian, Max Verstappen menajamkan waktu satu putaran tercepat menjadi 1 menit 29,077 detik.

Tak lama, gantian Charles Leclerc naik ke posisi teratas dengan 1 menit 28,860 detik. Piastri lalu menggusur pembalap asal Monaco itu dengan torehan 1 menit 28,605 detik. Catatan waktu tampaknya terus membaik.

 

