HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 500 Barcelona Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:24 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 500 Barcelona Open 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming ATP Tour 500 Barcelona Open 2025 di Vision+ (Foto: ATP Tour)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen ATP Tour 500 Barcelona Open Banc Sabadell 2025 akan digelar dari 14 hingga 19 April 2025. Streaming semua pertandingannya di VISION+ dengan klik di sini. Turnamen ini merupakan salah satu event paling penting dalam kalender tenis dunia.

Tahun ini, sejumlah nama besar akan turut meramaikan persaingan, termasuk Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev, dan lainnya. Berikut jadwal lengkap yang tidak boleh kamu lewatkan:

Casper Ruud. reuters

Senin, 14 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona Day 1 Match 1-4 | 16:00 WIB | beIN Sports 2

Selasa, 15 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona Day 2 Match 1-4 | 16:00 WIB | beIN Sports 2

Rabu, 16 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona Day 3 Match 1-4 | 16:00 WIB | beIN Sports 2

Kamis, 17 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona Day 4 Match 1-4 | 16:00 WIB | beIN Sports 2

Jumat, 18 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona QF 1-2 | 16:00 WIB | beIN Sports 2

ATP Tour 500 2025: Barcelona QF 3-4 | 21:00 WIB | beIN Sports 2

Sabtu, 19 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona SF 1 | 18:30 WIB | beIN Sports 2

ATP Tour 500 2025: Barcelona SF 2 | 21:00 WIB | beIN Sports 2

Minggu, 20 April 2025

ATP Tour 500 2025: Barcelona Final | 21:00 WIB | beIN Sports 2

Dukung tim favorit kamu dan nikmati pertandingan seru ini dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ hanya Rp36.000,-. Dapatkan juga bonus akses VISION+ Premium Movies!

 

