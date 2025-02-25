Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 250 Santiago 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Turnamen tenis ATP Tour 250 Santiago 2025 yang digelar di Santiago, Cile, ini akan berlangsung dari Selasa (25/2/2025) hingga Senin 3 Maret. Saksikan setiap pertandingan seru dari turnamen ini secara langsung di beIN Sports melalui VISION+ dengan klik di sini.

Turnamen ini menjadi kesempatan emas bagi para petenis untuk menambah poin peringkat ATP mereka dan membuktikan kemampuan di ajang internasional. Dukung atlet tenis jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap pertandingan ATP Tour 250 Santiago 2025:

Selasa, 25 Februari 2025 Santiago

Day 1 Match 2 | 02:00 WIB | beIN Sports 2

Rabu, 26 Februari 2025 Santiago

Day 2 Match 2 | 02:00 WIB | beIN Sports 2

Kamis, 27 Februari 2025 Santiago

Day 3 Match 2 | 02:00 WIB | beIN Sports 2

Jumat, 28 Februari 2025 Santiago

Day 4 Match 2 | 02:00 WIB | beIN Sports 2

Sabtu, 1 Maret 2025

Santiago QF 1-2 | 00:01 WIB | beIN Sports 2

Santiago QF 3 | 05:00 WIB | beIN Sports 2

Minggu, 2 Maret 2025

Santiago SF 1-2 | 04:00 WIB | beIN Sports 2

Senin, 3 Maret 2025 Santiago

Final | 05:30 WIB | beIN Sports 1