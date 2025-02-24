Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 500 Dubai 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – ATP Tour 500 Dubai 2025 dijadwalkan berlangsung dari Senin 24 Februari hingga Sabtu 1 Maret 2025 di Dubai, United Arab Emirates. Saksikan setiap pertandingan penuh aksi hanya di beIN Sports. Klik di sini untuk streaming semua match-nya.

Dengan total hadiah USD $3,237,670, turnamen ini akan menghadirkan atmosfer intens dan persaingan ketat dari para petenis top dunia yang siap menguji adrenalinmu! Hari ini akan menjadi awal perjalanan para petenis top dunia dalam ajang ATP Tour 500 Dubai.

Jangan lewatkan duel seru yang tersaji dan simak jadwal lengkapnya di bawah ini:

Senin, 24 Februari 2025

Dubai Day 1 Match 1-4 | 17:00 WIB

Selasa, 25 Februari 2025

Dubai Day 2 Match 1-4 | 17:00 WIB

Rabu, 26 Februari 2025

Dubai Day 3 Match 1-4 | 17:00 WIB

Kamis, 27 Februari 2025

Dubai QF 1-2 | 17:00 WIB

Dubai QF 3-4 | 22:00 WIB

Jumat, 28 Februari 2025

Dubai SF 1-2 | 20:00 WIB

Sabtu, 1 Maret 2025

Dubai Final | 22:00 WIB

