JAKARTA – ATP Tour 500 Dubai 2025 dijadwalkan berlangsung dari Senin 24 Februari hingga Sabtu 1 Maret 2025 di Dubai, United Arab Emirates. Saksikan setiap pertandingan penuh aksi hanya di beIN Sports. Klik di sini untuk streaming semua match-nya.
Dengan total hadiah USD $3,237,670, turnamen ini akan menghadirkan atmosfer intens dan persaingan ketat dari para petenis top dunia yang siap menguji adrenalinmu! Hari ini akan menjadi awal perjalanan para petenis top dunia dalam ajang ATP Tour 500 Dubai.
Jangan lewatkan duel seru yang tersaji dan simak jadwal lengkapnya di bawah ini:
Senin, 24 Februari 2025
Dubai Day 1 Match 1-4 | 17:00 WIB
Selasa, 25 Februari 2025
Dubai Day 2 Match 1-4 | 17:00 WIB
Rabu, 26 Februari 2025
Dubai Day 3 Match 1-4 | 17:00 WIB
Kamis, 27 Februari 2025
Dubai QF 1-2 | 17:00 WIB
Dubai QF 3-4 | 22:00 WIB
Jumat, 28 Februari 2025
Dubai SF 1-2 | 20:00 WIB
Sabtu, 1 Maret 2025
Dubai Final | 22:00 WIB
Saksikan persaingan sengit laga ATP Tour 500 2025 secara langsung dan dukung atlet jagoan kamu hanya di beIN Sports. Streaming di VISION+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus VISION+ Premium Movies sekaligus!
Dapatkan akses ke beragam tayangan premium hollywood, bollywood, kids, dan original series Vision+ yang tak boleh dilewatkan, streaming di mobile hingga big screen. Kamu juga bisa streaming di dua perangkat secara bersamaan!