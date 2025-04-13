MotoGP Qatar 2025: Francesco Bagnaia Bakal Pantau Marquez Bersaudara

DOHA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia bakal memantau performa serta data motor Marquez bersaudara jelang balapan MotoGP Qatar 2025. Pasalnya Bagnaia menilai Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan Alex Marquez (Gresini Ducati) masih menjadi acuan terbaik saat ini, terutama untuk para pembalap Ducati.

Seperti yang diketahui, duo Marquez memang bersinar di tiga seri awal MotoGP 2025. Marquez dan Alex mampu tampil cepat dengan Desmosedici GP yang mereka gunakan.

1. Marquez Bersaudari Jadi Titik Acuan

Dalam sesi latihan bebas 1 (FP1) MotoGP Qatar 2025, Jumat (11/4/2025) di Sirkuit Losail, Doha, Qatar, Bagnaia mencatatkan performa apik. Pasalnya, dia berhasil menempati posisi ketiga.

Kendati demikian, Bagnaia masih kalah cepat dari Marquez yang jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama itu. Usai sesi tersebut, Bagnaia mengakui Marquez bersaudara sejauh ini cukup mendominasi dalam MotoGP 2025.

Marc Marquez dan Alex Marquez

Jadi, performa kedua pembalap itu akan menjadi perhatian buatnya saat turun di perlintasan balap nanti. Bagnaia menilai baik Marquez dan Alex masih menjadi acuan, namun ia merasa hal tersebut tak selalu bertahan.

"Marc dan saudaranya tetap menjadi titik acuan, tapi kami lihat saja nanti," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (13/4/2025).

2. Siap Maksimalkan Sesi Latihan

Pembalap asal Italia itu mengatakan akan memanfaatkan waktu latihan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut agar Bagnaia dapat turun balap dengan performa maksimal dan bisa mengincar kemenangan di seri keempat MotoGP 2025 yang digelar pada Senin 14 April 2025 dini hari WIB.