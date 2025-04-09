Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Bahrain 2025 di Vision+

Balapan Formula One (F1) GP Bahrain 2025 dapat Anda saksikan secara streaming di channel beIN Sports 1 melalui VISION+.

Balapan di gurun pasir Bahrain akan kembali hadir akhir pekan ini. Tepatnya balapan di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain itu akan berlangsung pada 11-13 April 2025.

Jangan sampai ketinggalan, dukung pembalap jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap Formula 1: Gulf Air

Berikut Jadwal Bahrain Grand Prix 2025:

Jumat, 11 April 2025

● 18:25 WIB: Practice 1

● 21:55 WIB: Practice 2

● 23:15 WIB: The F1 Show

F1 GP Bahrain 2025

Sabtu, 12 April 2025

● 19:25 WIB: Practice 3

● 22:10 WIB: Qualifying Pre Show

● 22:55 WIB: Qualifying

Minggu, 13 April 2025

● 00:01 WIB: Qualifying Post Show

● 20:30 WIB: Grand Prix Sunday

● 21:55 WIB: Main Race