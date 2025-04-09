JADWAL dan link live streaming balapan Formula One (F1) GP Bahrain 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri keempat F1 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di channel beIN Sports 1 melalui VISION+ dengan klik di sini.
Balapan di gurun pasir Bahrain akan kembali hadir akhir pekan ini. Tepatnya balapan di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain itu akan berlangsung pada 11-13 April 2025.
Jangan sampai ketinggalan, dukung pembalap jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap Formula 1: Gulf Air
Jumat, 11 April 2025
● 18:25 WIB: Practice 1
● 21:55 WIB: Practice 2
● 23:15 WIB: The F1 Show
Sabtu, 12 April 2025
● 19:25 WIB: Practice 3
● 22:10 WIB: Qualifying Pre Show
● 22:55 WIB: Qualifying
Minggu, 13 April 2025
● 00:01 WIB: Qualifying Post Show
● 20:30 WIB: Grand Prix Sunday
● 21:55 WIB: Main Race