Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Bahrain 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |18:46 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Bahrain 2025 di Vision+
Saksikan F1 GP Bahrain 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming balapan Formula One (F1) GP Bahrain 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri keempat F1 2025 itu dapat Anda saksikan secara streaming di channel beIN Sports 1 melalui VISION+ dengan klik di sini.

Balapan di gurun pasir Bahrain akan kembali hadir akhir pekan ini. Tepatnya balapan di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain itu akan berlangsung pada 11-13 April 2025.

Jangan sampai ketinggalan, dukung pembalap jagoan kamu! Berikut jadwal lengkap Formula 1: Gulf Air

Berikut Jadwal Bahrain Grand Prix 2025:

Jumat, 11 April 2025

● 18:25 WIB: Practice 1

● 21:55 WIB: Practice 2

● 23:15 WIB: The F1 Show

F1 GP Bahrain 2025
F1 GP Bahrain 2025

Sabtu, 12 April 2025

● 19:25 WIB: Practice 3

● 22:10 WIB: Qualifying Pre Show

● 22:55 WIB: Qualifying

Minggu, 13 April 2025

● 00:01 WIB: Qualifying Post Show

● 20:30 WIB: Grand Prix Sunday

● 21:55 WIB: Main Race

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement