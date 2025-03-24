Siap Nyebur? Ini Tips Skin-Prep Terbaik Sebelum Berenang!

BERENANG menjadi olahraga atau aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Namun, jika tidak diimbangi dengan skincare yang tepat, paparan air kolam dapat menyebabkan masalah seperti kulit kering atau iritasi.

Untuk menjaga kulit tetap sehat saat berenang, berikut beberapa langkah persiapan yang bisa kamu lakukan!

1. Skincare Yang Melembabkan

Sebelum berenang, pastinya kulit kita harus tetap lembab seharian dong! Maka dari itu, skincare diperlukan untuk memastikan wajah kita tetap sehat dan terhidrasi sebelum berenang.

Mulai dengan cuci wajah kamu dengan Soulyu Intensive Purifying Cleanser agar tetap bersih dari kotoran dan minyak. Kemudian aplikasikan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum pada kulit wajah kamu agar menjadi cerah dan terhindar dari noda hitam. Setelah itu, aplikasikan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk melindungi kulit serta meningkatkan hidrasi hingga 24 jam.

Soulyu

2. Aplikasikan Sunscreen

Melindungi kulit dengan sunscreen sebelum berenang adalah langkah yang wajib dilakukan. Pilih tabir surya dengan perlindungan luas, tahan air, dan memiliki SPF minimal 30-50.

Oleskan secara merata ke seluruh bagian tubuh yang terpapar sinar matahari sekitar 15-30 menit sebelum berenang agar produk dapat meresap dengan baik. Jangan lupa untuk mengaplikasikannya kembali setiap 2-3 jam, terutama jika kamu berenang dalam waktu lama.

Pastikan untuk menggunakan sunscreen khusus wajah serta sunscreen untuk badan agar perlindungan lebih maksimal.