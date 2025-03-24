Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Siap Nyebur? Ini Tips Skin-Prep Terbaik Sebelum Berenang!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |12:54 WIB
Siap Nyebur? Ini Tips Skin-Prep Terbaik Sebelum Berenang!
Tips Skin-Prep Terbaik Sebelum Berenang. (Foto: Ist)
A
A
A

BERENANG menjadi olahraga atau aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan. Namun, jika tidak diimbangi dengan skincare yang tepat, paparan air kolam dapat menyebabkan masalah seperti kulit kering atau iritasi.

Untuk menjaga kulit tetap sehat saat berenang, berikut beberapa langkah persiapan yang bisa kamu lakukan!

1. Skincare Yang Melembabkan

Sebelum berenang, pastinya kulit kita harus tetap lembab seharian dong! Maka dari itu, skincare diperlukan untuk memastikan wajah kita tetap sehat dan terhidrasi sebelum berenang.

Mulai dengan cuci wajah kamu dengan Soulyu Intensive Purifying Cleanser agar tetap bersih dari kotoran dan minyak. Kemudian aplikasikan Soulyu Intensive Brightening Complex Serum pada kulit wajah kamu agar menjadi cerah dan terhindar dari noda hitam. Setelah itu, aplikasikan Soulyu Intensive Barrier Brightening Moisturizer untuk melindungi kulit serta meningkatkan hidrasi hingga 24 jam. 

Soulyu
Soulyu

2. Aplikasikan Sunscreen

Melindungi kulit dengan sunscreen sebelum berenang adalah langkah yang wajib dilakukan. Pilih tabir surya dengan perlindungan luas, tahan air, dan memiliki SPF minimal 30-50.

Oleskan secara merata ke seluruh bagian tubuh yang terpapar sinar matahari sekitar 15-30 menit sebelum berenang agar produk dapat meresap dengan baik. Jangan lupa untuk mengaplikasikannya kembali setiap 2-3 jam, terutama jika kamu berenang dalam waktu lama.

Pastikan untuk menggunakan sunscreen khusus wajah serta sunscreen untuk badan agar perlindungan lebih maksimal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/43/3192171/fury_redemption-MSn9_large.jpg
Panggung Global Petarung Asia: FURY REDEMPTION Siap Suguhkan Adrenalin Tinggi, Live di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191709/kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-PvZX_large.jpg
Sektor Olahraga Jadi Mesin Baru Ekonomi Nasional, Akademisi: Potensinya Tembus Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/43/3191702/rizki_juniansyah-0Ixy_large.jpg
Diplomasi Berhasil, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Bakal Berbagi Kelas di Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement