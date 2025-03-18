Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bela Tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli Girang Bukan Main Naik Podium di MotoGP Argentina 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |11:06 WIB
Bela Tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli Girang Bukan Main Naik Podium di MotoGP Argentina 2025
Franco Morbidelli bela tim Valentino Rossi di MotoGP. (Foto: VR46 Racing Team)
TERMAS DE RIO HONDO – Pembalap tim Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46, yakni Franco Morbidelli, girang bukan main naik podium di MotoGP Argentina 2025. Dia bahkan sempat berpikir bahwa dirinya tidak layak berada di posisi atas.

Seperti diketahui, gelaran MotoGP Argentina 2025 telah berakhir. Hasilnya, Marc Marquez keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Alex Marquez dan Morbidelli. Sementara Francesco Bagnaia, dia harus puas di posisi empat.

Franco Morbidelli melaju pada MotoGP Thailand 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

1. Podium Bersejarah

Ini menjadi podium bersejarah bagi Morbidelli. Sebab, murid Valentino Rossi itu akhirnya bisa kembali mencicipi podium setelah terakhir kali pada 2021. Saking lamanya, dia bahkan hampir lupa rasanya naik podium.

"Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya sampai lupa rasanya naik podium,” ungkap Morbidelli, dikutip dari Crash, Selasa (18/3/2025).

2. Merasa Campur Aduk

Morbidelli memiliki pikiran yang campur aduk. Pembalap asal Italia ini sempat berpikir kalau dirinya tidak layak untuk bisa meraih podium.

"Saya sempat berpikir bahwa saya tidak pantas berada di sini. Saya sempat berpikir bahwa saya tidak cukup baik,” ujar Morbidelli.

"Saya sempat memikirkan banyak hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan,” tambah dia.

 

