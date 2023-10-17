Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah

NURGYUL Salimova adalah seorang pecatur wanita Bulgaria yang lahir di Sofia, Bulgaria, pada tanggal 2 Juni 2003. Ia adalah pecatur wanita Bulgaria dengan peringkat tertinggi, dengan ELO 2403 pada tanggal 17 Oktober 2023.

Salimova memulai bermain catur pada usia 5 tahun. Ia menunjukkan bakat yang luar biasa sejak usia dini, dan dengan cepat menjadi salah satu pecatur wanita terbaik di Bulgaria. Pada tahun 2017, ia menjadi Woman Grandmaster termuda di Bulgaria, dan pada tahun 2022, ia menjadi International Master.

Salimova telah memenangkan berbagai turnamen internasional, termasuk turnamen World Youth Chess Championship pada tahun 2016, dan turnamen European Youth Chess Championship pada tahun 2017. Ia juga pernah mewakili Bulgaria di Olimpiade Catur, dan meraih medali perunggu dalam Olimpiade Catur 2022.

Salimova adalah salah satu pecatur wanita Bulgaria yang paling berbakat, dan ia diharapkan dapat bersaing dengan pecatur-pecatur wanita terbaik di dunia di masa depan.

Berikut adalah beberapa catatan prestasi dari Nurgyul Salimova:

a. Woman Grandmaster termuda di Bulgaria (usia 13 tahun dan 10 bulan)

b. International Master (usia 19 tahun dan 1 bulan)

c. Juara World Youth Chess Championship (2016)

d. Juara European Youth Chess Championship (2017)

e. Medali perunggu Olimpiade Catur (2022)