Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:00 WIB
Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah
Nurgyul Salimova, pecatur cantik asal Bulgaria (Foto: Instagram/nurgyulll)
A
A
A

NURGYUL Salimova adalah seorang pecatur wanita Bulgaria yang lahir di Sofia, Bulgaria, pada tanggal 2 Juni 2003. Ia adalah pecatur wanita Bulgaria dengan peringkat tertinggi, dengan ELO 2403 pada tanggal 17 Oktober 2023.

Salimova memulai bermain catur pada usia 5 tahun. Ia menunjukkan bakat yang luar biasa sejak usia dini, dan dengan cepat menjadi salah satu pecatur wanita terbaik di Bulgaria. Pada tahun 2017, ia menjadi Woman Grandmaster termuda di Bulgaria, dan pada tahun 2022, ia menjadi International Master.

Nurgyul Salimova

Salimova telah memenangkan berbagai turnamen internasional, termasuk turnamen World Youth Chess Championship pada tahun 2016, dan turnamen European Youth Chess Championship pada tahun 2017. Ia juga pernah mewakili Bulgaria di Olimpiade Catur, dan meraih medali perunggu dalam Olimpiade Catur 2022.

Salimova adalah salah satu pecatur wanita Bulgaria yang paling berbakat, dan ia diharapkan dapat bersaing dengan pecatur-pecatur wanita terbaik di dunia di masa depan.

Berikut adalah beberapa catatan prestasi dari Nurgyul Salimova:

a. Woman Grandmaster termuda di Bulgaria (usia 13 tahun dan 10 bulan)

b. International Master (usia 19 tahun dan 1 bulan)

c. Juara World Youth Chess Championship (2016)

d. Juara European Youth Chess Championship (2017)

e. Medali perunggu Olimpiade Catur (2022)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902781/5-aplikasi-pairing-catur-android-terbaik-2023-d5wPlv7734.jpeg
5 Aplikasi Pairing Catur Android Terbaik 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement