HOME SPORTS NETTING

Ganda Putra Indonesia Juara 4 Tahun Beruntun di All England 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |16:42 WIB
Ganda Putra Indonesia Juara 4 Tahun Beruntun di All England 2025?
Fajar Alfian/Rian Ardianto saat menjuarai All England 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

TURNAMEN bulu tangkis All England 2025 sudah mencapai babak semifinal, Indonesia pun menyisakan dua wakil di sektor ganda putra. Lantas, akankah ganda putra Indonesia menjuarai turnamen bulu tangkis tertua tersebut secara empat tahun beruntun?

Ya, Indonesia tercatat sudah menguasai sektor ganda putra All England secara tiga tahun beruntun, yakni sejak 2022, 2023, dan 2024. Kini peluang wakil Indonesia berjaya lagi di sektor ganda putra pada turnamen All England 2025 terbuka lebar.

1. Sudah Pasti Ada yang ke Final

Indonesia sudah memastikan memiliki satu perwakilan di final. Sebab dua ganda putra Indonesia yang masih bertahan di All England 2025 itu akan saling bertarung di babak semifinal.

Kedua wakil Indonesia yang masih bertahan itu adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka akan saling bertarung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Minggu 16 Maret 2025 dini hari WIB.

Jadi, siapun yang menang nanti, maka mereka akan mewakil Indonesia di final All England 2025. Secara head-to-head, Leo/Bagas dan Sabar/Reza sama-sama sudah merasakan satu kemenangan.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Hal tersebut membuat duel Leo/Bagas vs Sabar/Reza jelas semakin menarik. Kedua pasangan itu terakhir kali bertemu di Hong Kong Open 2024, di mana Sabar/Reza keluar sebagai pemenang.

Nantinya, siapapun yang menang maka akan melawan pemenang dari duel He Jiting/Ren Xiangyu (China) vs Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

 

