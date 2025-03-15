Link Live Streaming Semifinal All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman/Reza Pahlevi!

BIRMINGHAM – Link live streaming pertarungan sesama ganda putra Indonesia di semifinal All England 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perang saudara yang dimaksud antara Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu 16 Maret 2025 dini hari WIB. Laga kali ini akan menjadi sangat sengit mengingat rekor pertemuan kedua pasangan masih imbang 1-1.

1. Ujian Berat untuk Leo/Bagas

Kedua ganda putra sudah bertemu dua kali pada tahun 2024. Leo/Bagas berhasil mengalahkan Sabar/Reza dalam dua gim langsung di babak 16 besar Japan Open. Sabar/Reza kemudian membalas lewat kemenangan dua gim langsung di semifinal Hong Kong Open.

Bagas mengakui bahwa pertandingan kali ini akan menjadi ujian berat untuknya. Dia mengakui harus mempelajari lagi cara bermain yang biasa diterapkan oleh Sabar/Reza.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

“Rekor pertemuan kami dengan Sabar/Reza adalah 1-1. Besok (hari ini) akan jadi pertandingan yang seru dan menarik,” kata Bagas dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (15/3/2025).

“Kami akan pelajari lagi permainan mereka,” sambungnya.

2. Siap Berikan yang Terbaik

Sementara itu, Leo berjanji siap berjuang keras di pertandingan melawan Sabar/Reza. Pebulu tangkis kelahiran Klaten, Jawa Tengah itu siap mempertahankan konsistensi permainan terbaiknya.