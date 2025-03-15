Reaksi Leo Rolly/Bagas Maulana Usai Lolos Dramatis ke Semifinal All England 2025

REAKSI ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, usai lolos dramatis ke semifinal All England 2025 akan diulas. Mereka merasa senang bukan main.

Dengan lolos ke semifinal, Leo/Bagas pun jaga asa rebut gelar juara di All England 2025. Kini, mereka tentu bertekad melanjutkan tren positifnya ke laga semifinal.

1. Dramatis Lolos Semifinal

Leo/Bagas lolos ke semifinal usai menangi duel sengit melawan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, di babak perempatfinal. Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB, Leo/Bagas menang dengan skor 21-11, 20-22, 22-20.

Bagas mengaku senang bisa kembali lolos ke semifinal All England. Sebelumnya, dia diketahui pernah menembus semifinal All England bersama Muhammad Shohibul Fikri. Jadi, dalam duetnya dengan Leo, ini jadi momen perdananya.

"Sangat senang bisa kembali ke semifinal All England dan pertama kali sama Leo," ujar Bagas dalam keterangannya yang dikutip Okezone dari rilis PBSI, Sabtu (15/3/2025).

2. Kunci Sukses

Bagas pun beberkan kunci sukses kalahkan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Dia mengakui ganda putra Taiwan itu memberikan perlawanan ketat buatnya dan Leo. Akan tetapi, Leo/Bagas bisa cukup tenang meladeni permainan lawan sehingga dapat meraih kemenangan.

"Lawan mengubah pola permainan dengan cepat, depannya jadi sangat rapat dan itu menyulitkan kami, cukup sulit mengantisipasinya. Setelah poin 19-20 itu kami sudah pasrah jadi kami tidak mau spekulasi," ucap Bagas.

"Kami mencoba masuk saja dulu pengembaliannya. Ternyata lawan yang banyak melakukan spekulasi dan akhirnya melakukan kesalahan," sambungnya.