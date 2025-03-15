Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Leo Rolly/Bagas Maulana Usai Lolos Dramatis ke Semifinal All England 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |14:05 WIB
Reaksi Leo Rolly/Bagas Maulana Usai Lolos Dramatis ke Semifinal All England 2025
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, usai lolos dramatis ke semifinal All England 2025 akan diulas. Mereka merasa senang bukan main.

Dengan lolos ke semifinal, Leo/Bagas pun jaga asa rebut gelar juara di All England 2025. Kini, mereka tentu bertekad melanjutkan tren positifnya ke laga semifinal.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

1. Dramatis Lolos Semifinal

Leo/Bagas lolos ke semifinal usai menangi duel sengit melawan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, di babak perempatfinal. Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Sabtu (15/3/2025) dini hari WIB, Leo/Bagas menang dengan skor 21-11, 20-22, 22-20.

Bagas mengaku senang bisa kembali lolos ke semifinal All England. Sebelumnya, dia diketahui pernah menembus semifinal All England bersama Muhammad Shohibul Fikri. Jadi, dalam duetnya dengan Leo, ini jadi momen perdananya.

"Sangat senang bisa kembali ke semifinal All England dan pertama kali sama Leo," ujar Bagas dalam keterangannya yang dikutip Okezone dari rilis PBSI, Sabtu (15/3/2025).

2. Kunci Sukses

Bagas pun beberkan kunci sukses kalahkan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan. Dia mengakui ganda putra Taiwan itu memberikan perlawanan ketat buatnya dan Leo. Akan tetapi, Leo/Bagas bisa cukup tenang meladeni permainan lawan sehingga dapat meraih kemenangan.

"Lawan mengubah pola permainan dengan cepat, depannya jadi sangat rapat dan itu menyulitkan kami, cukup sulit mengantisipasinya. Setelah poin 19-20 itu kami sudah pasrah jadi kami tidak mau spekulasi," ucap Bagas.

"Kami mencoba masuk saja dulu pengembaliannya. Ternyata lawan yang banyak melakukan spekulasi dan akhirnya melakukan kesalahan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement