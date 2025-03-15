Dilatih Hendra Setiawan, Ini Kunci Sukses Sabar/Reza Kalahkan Ganda Putra Taiwan di Perempatfinal All England 2025

KUNCI sukses ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, menangi duel melawan wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han, di perempatfinal All England 2025 terungkap. Anak asuh Hendra Setiawan itu beberkan 2 faktor penting.

Menurut Sabar/Reza, mereka terus jaga fokus dan tempo permainan. Hal ini menjadi kunci menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

1. Perempatfinal All England 2025

Ya, Sabar/Reza mulus lewati perempatfinal All England 2025. Laga itu digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat 14 Maret 2025.

Reza mengatakan sejak awal gim berusaha memberikan performa terbaiknya bersama dengan Sabar. Hal itu agar mereka bisa terus melangkah lebih jauh dalam All England 2025.

"Saya tidak memikirkan macam-macam, hasil, atau apa pun. Saya fokus pada memberikan permainan terbaik.Tidak pernah terbayangkan masuk ke semifinal, sangat senang dan beruntung buat saya," kata Reza dalam keterangannya.

2. Persiapan

Sementara itu, Sabar mengatakan sudah melakukan persiapan dengan cukup baik bersama dengan Reza. Persiapan itu pun menjadi kunci mereka dapat tampil apik sehingga dapat meraih kemenangan.

“Kami sudah menyiapkan pola permainan untuk antisipasi permainan mereka. Kami tidak mau masuk ke dalam tempo lawan dan itu berjalan baik,” ucap Sabar.