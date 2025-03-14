Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dorong Jakarta ke Panggung Global, LPS Monas Half Marathon 2025 Siap Digelar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |05:36 WIB
Dorong Jakarta ke Panggung Global, LPS Monas Half Marathon 2025 Siap Digelar!
LPS Monas Half Marathon siap digelar Juni 2025 mendatang. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
LPS Monas Half Marathon 2025 dipastikan akan berlangsung pada Minggu 15 Juni 2025 mendatang. Acara lari itu pun memiliki target menarik, yakni ingin mendorong Jakarta sebagai lokasi event lari yang mendunia.

Adapun konsep yang dimiliki LPS Monas Half Marathon nanti sangat menarik. Sebab akan mengusung konsep single category half marathon dengan titik start dan finish berbeda untuk memberikan pengalaman menarik bagi pelari.

1. Siap Gelar LPS Monas Half Marathon

LPS Monas Half Marathon dengan kolaborasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Harian Kompas serta didukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. LPS Monas Half Marathon mengangkat tema “Time To Rise” untuj merefleksikan kebangkitan Jakarta di panggung global sebagai tuan rumah ajang lari yang lebih besar, lebih baik, serta semakin terbuka bagi pelari dari seluruh dunia.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ajang lari tersebut ingin mengajak masyarakat untuk berani menghadapi tantangan, mengambil langkah maju, dan terus berusaha mencapai garis finish dalam setiap aspek kehidupan.

Selain itu, event ini juga memberikan dampak nyata bagi perputaran ekonomi dan masyarakat karena sejalan  dengan komitmen LPS dalam mendukung ekosistem lari yang lebih luas.

“Selain mendorong semangat pada masyarakat untuk lebih berani melangkah maju, LPS juga mengajak masyarakat untuk menyiapkan masa depan yang gemilang dengan langkah berani dalam berinvestasi dan menabung!” kata Pungkas Purbaya dalam konferensi pers di Greyhound, Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

LPS Monas Half Marathon siap digelar
LPS Monas Half Marathon siap digelar

2. Tanggapan Gubernur

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengagakan kembalinya LPS Monas Half Marathon membuktikan bahwa Jakarta telah berkembang menjadi kota yang ramah bagi pelari. Hal itu dengan berbagai infrastruktur yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif.

 

