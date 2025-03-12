Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil All England 2025: Gregoria Mariska Tembus 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:52 WIB
Hasil All England 2025: Gregoria Mariska Tembus 16 Besar
Gregoria Mariska Tunjung berhasil menembus 16 besar All England 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BIRMINGHAM – Gregoria Mariska Tunjung berhasil menembus 16 besar All England 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Michelle Li dengan skor 21-19 dan 21-17 di babak pertama All England 2025.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu (12/3/2025) sore WIB, Gregoria cukup kesulitan saat memulai. Ia tertinggal dari Li dengan skor 5-7.

Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Akan tetapi, Gregoria mampu bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Namun, pemain nomor lima dunia itu harus tertinggal di interval gim pertama dari Li dengan skor 8-11.

Usai interval, Gregoria memusatkan fokusnya untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Secara mengejutkan, dia berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 19-16. Pada akhirnya, Gregoria menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Li.

Pada gim kedua, Gregoria kembali mendapat tekanan dari pemain Kanada. Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga skor sempat imbang 7-7.

 

Halaman:
1 2
