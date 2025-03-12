Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Cantik yang Turun di All England 2025, Nomor 1 Calon Bintang Jepang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |19:01 WIB
5 Pebulu Tangkis Cantik yang Turun di All England 2025, Nomor 1 Calon Bintang Jepang
Polina Buhrova termasuk lima pebulu tangkis cantik yang turun di All England 2025 (Foto: Instagram/@buhrova.poly)
BERIKUT lima pebulu tangkis cantik yang turun di All England 2025. Salah satunya adalah calon bintang dari Jepang!

Kehadiran para pebulu tangkis cantik ini cukup menjadi perhatian tersendiri. Kiprah mereka begitu dinantikan begitu juga pesonanya di lapangan.

Logo All England (Foto: All England)
Logo All England (Foto: All England)

Siapa saja lima pebulu tangkis cantik yang turun di All England 2025? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Cantik yang Turun di All England 2025

5. Jeong Na-eun

Jeong Na Eun

Perempuan asal Korea Selatan ini dikenal memiliki wajah cantik dan imut. Jeong akan turun di nomor ganda putri bersama Lee Yeon-woo dan ganda campuran dengan Ki Dong-ju.

Jeong sejauh ini belum memiliki prestasi mentereng di All England. Patut dinanti seperti apa kiprahnya.

4. Polina Buhrova

Polina Buhrova (Foto: Instagram/@buhrova.poly)
Polina Buhrova (Foto: Instagram/@buhrova.poly)

Perempuan asal Ukraina ini mempunyai wajah yang cantik. Buhrova juga kerap menampilkan aksi-aksi menggemaskan di atas lapangan.

Pada All England 2025, ia tampil bersama Yevheniia Kantemyr. Sayangnya, pasangan tersebut sudah kandas di babak pertama dari Li Yi Jing/Luo Xu Min.

 

Halaman:
1 2 3
