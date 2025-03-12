Perasaan Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Pulangkan Andalan Denmark di 32 Besar All England 2025

BIRMINGHAM - Kemenangan manis berhasil diraih pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin di 32 besar All England 2025. Pasalnya Fikri/Daniel sukses mengalahkan andalan Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Pertandingan itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Selasa (11/3/2025) kemarin. Fikri/Daniel yang tampil meyakinkan berhasil menumbangkan Astrup/Rasmussen dalam dua gim langsung 22-20 dan 21-18.

1. Bersyukur Kalahkan Unggulan Pertama

Hasil manis ini tentu sangat berarti bagi Fikri/Daniel. Bagaimana tidak, mereka berhasil mengalahkan ganda putra ranking satu dunia sekaligus mengunci tiket menuju babak 16 besar All England 2025.

Fikri mengatakan lega bisa melewati ujian berat melawan Astrup/Rasmussen. Sementara, Daniel menjelaskan bagaimana cara mereka mengatasi perlawanan sengit dari juara BWF World Tour Finals 2024 itu.

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. PBSI

"Kami mengucapkan syukur bisa diberikan kelancaran dan kemenangan. Pertandingan yang seru dan sengit dari awal, mereka juga bermain sangat bagus dan tidak mudah dikalahkan. Kami bisa menang karena fokus pada pola permainan kami sendiri," kata Fikri dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (12/3/2025).

"Di gim pertama saat kami unggul 19-16, kami banyak membuang poin jadi tersusul. Beruntung kami bisa membalikkan rasa percaya diri dan kembali siap. Puji Tuhan bisa unggul," timpal Daniel.