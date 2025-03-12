Link Live Streaming dan Jadwal All England 2025 Hari Kedua: 5 Wakil Indonesia Siap Tampil!

Jadwal dan link live streaming All England 2025 hari kedua akan menampilkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Foto: PBSI)

LINK live streaming dan jadwal All England 2025 hari kedua akan dibahas Okezone. Ada lima wakil Indonesia yang siap tampil pada hari kedua di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu (12/3/2025).

Seluruh rangkaian pertandingan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00waktu setempat atau 17.00 WIB. Wakil-wakil Indonesia siap berlaga.

1. 5 Wakil

Logo All England (Foto: All England)

Kelima wakil Indonesia itu ada Fajar/Rian, Gregoria Mariska Tunjung, Rehan Naufal Kusharjanyo/Gloria Emanuelle Widjaja, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka bertemu lawan yang relatif berat.

Gregoria akan mengawali perjuangan wakil Indonesia. Ia dijadwalkan menghadapi Michelle Li dari Kanada. Kendati unggul di atas kertas, perempuan asal Wonogiri itu diharapkan tidak lengah.

2. Ganda

Empat wakil lainnya bermain di sektor ganda. Rehan/Gloria akan berhadapan dengan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei yang mereka kalahkan pekan lalu di Orleans Masters 2025.

Kemudian, Fajar/Rian akan tampil di partai ketiga. Mereka dijadwalkan menghadapi Chen Bo Yang/Liu Yi dari China usai Gregoria dan Rehan/Gloria.