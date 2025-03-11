Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Cabang Olahraga yang Siapkan Gaji Fantastis bagi sang Atlet, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |03:00 WIB
5 Cabang Olahraga yang Siapkan Gaji Fantastis bagi sang Atlet, Nomor 1 Tembus Rp4,6 Triliun
Floyd Mayweather Jr vs Conor McGregor di 2017. (Foto: USA Today)
A
A
A

ADA 5 cabang olahraga (cabor) yang siap gaji fantastis bagi sang atlet menarik untuk dibahas. Olahraga kini sudah menjadi industri hiburan, sehingga bayaran yang diterima para atlet pun sudah sangat tinggi.

Bahkan ada cabor yang gaji atletnya mencapai 333 juta dolar alias Rp5,4 triliun. Tak heran banyak orang-orang kini bermimpi menjadi atlet.

Berikut 5 Cabang Olahraga yang Siapkan Gaji Fantastis bagi sang Atlet:

5. Balap Mobil

Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton berpose di markas Scuderia Ferrari (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Di Indonesia balapan motor seperti MotoGP sangatlah terkenal. Namun, gaji pembalap MotoGP kalah jauh dari driver Formula One (F1) dan Nascar.

Pada 2022, bayaran Lewis Hamilton saat masih bersama Mercedes, adalah 40 juta dolar AS alias sekira Rp593 miliar per tahun kala itu.

4. Tenis

Roger Federer
Roger Federer

Cabor tenis memang sudah dikaitkan sebagai salah satu olahraga kalangan atas. Sponsor yang mendukung satu turnamen saja merupakan merek-merek berkelas.

Jadi, tidak heran jika hadiah turnamen tenis kerap memberikan nominal yang fantastis. Pada 2022, Roger Federer pensiun dari tenis, namun dia masih menjadi petenis dengan penghasilan tertinggi di tahun tersebut menurut laporan Forbes dengan menghasilkan 90 juta dolar AS (Rp1,4 triliun).

Federer mendapatkan bayaran tak hanya dari hadiah turnamen, tetapi juga endorse dengan sejumlah merek terkenal seperti Rolex, Nike, dan masih banyak lagi.

3. Sepakbola

cristiano ronaldo timnas portugal foto ig @portugal
cristiano ronaldo timnas portugal foto ig @portugal

Sebagai salah satu cabor dengan penggemar terbanyak di dunia, sepakbola mampu menghadirkan banyak atlet dengan bayaran tertinggi. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadi contoh dua atlet sepakbola dengan gaji tertinggi.

Seperti Ronaldo, saat ia memutuskan bergabung dengan Al Nassr pada 2002 silam, ia sukses menerika bayaran 200 juta euro per tahun alias setara dengan Rp3,3 triliun.

Belum lagi dari endorse dan kerja sama dengan produk mewah lainnya.

 

